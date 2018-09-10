Communigate Systems и ALP Group создали корпоративную платформу унифицированных коммуникаций на серверах «Эльбрус» и ОС «Альт»

Communigate Systems, разработчик программного обеспечения, основу которого составляет платформа объединенных коммуникаций Communigate Pro, и ALP Group, системный интегратор, один из ведущих российских поставщиков услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита, официально объявили о создании первого в России импортонезависимого программно-аппаратного комплекса (ПАК), в котором реализован полный набор функций современной платформы унифицированных коммуникаций Communigate Pro. А также имеется набор специализированных ИТ-услуг, которые упрощают внедрение и эксплуатацию этих ПАК на территории РФ. ПАК построен на основе сервера «Эльбрус» (производства компании МЦСТ) и операционной системы «Альт Сервер» (разработчик — «Базальт СПО») для этой аппаратной архитектуры. В настоящее время ПАК полностью готов к широкомасштабному применению в российских организациях.

Новый ПАК предназначен для заказчиков с повышенными требованиями к безопасности ИТ-решений, стремящихся снизить санкционные и иные риски, связанные с применением зарубежного серверного оборудования и системообразующего ПО. Таким клиентам важно получить гарантированный жизненный цикл ключевых ИТ-решений и максимально упростить миграцию на российское ПО, операционные системы и аппаратное обеспечение. ПАК представляет особый интерес для системы государственного управления (ФОИВы, РОИВы, муниципальные органы власти), госкорпораций, силовых ведомств, промышленных предприятий и ОПК. А также для научных учреждений и учебных заведений, участвующих в разработке прорывных технологий, разработчиков ПО, для системы здравоохранения и вертикально интегрированных холдингов, играющих ключевую роль в важных для безопасности страны отраслях экономики (ТЭК, транспорт, энергетика, производство продуктов питания и др.).

Communigate Pro — многофункциональная коммуникационная платформа, предоставляющая крупным государственным и коммерческим организациям надежную и функциональную корпоративную систему электронной почты, мгновенной передачи сообщений, управления общими календарями, контактами, задачами, обмена файлами. Также в Communigate Pro реализована поддержка аудио- и видеокоммуникаций. По набору функций Communigate Pro может заменить целый ряд продуктов: Microsoft Exchange и Lync, Asterisk, eDisk. При этом в Communigate Pro все сервисы представляет единое ядро, что принципиально отличается от стандартного подхода, требующего интеграции нескольких решений разных разработчиков (как, например, при использовании вышеперечисленных продуктов). Отметим также, что Communigate Pro поддерживает открытые стандарты и протоколы взаимодействия: LDAP, SMTP, IMAP, CalDAV, SIP, XMPP, WebDAV и др. Все эти особенности Communigate Pro позволяют клиенту значительно экономить на ИТ-инфраструктуре и обслуживании. Тестирование совместимости, а также интеграционные и нагрузочные испытания, проведенные в Центре компетенции по импортозамещению и Open Source компании ALP Group, подтвердили, что в новом ПАК все эти преимущества реализованы в полном объеме.

Ключевая особенность нового ПАК — совместное использование российского процессора и российской операционной системы. Сегодня только такая системная платформа может считаться действительно безопасной, поскольку предотвращает как недекларированные возможности, реализованные на аппаратном уровне, так и риски применения зарубежных проприетарных и российских операционных систем (ОС), опирающихся на зарубежные репозитории ПО или технологии обеспечения жизненного цикла. В связи с этим особо подчеркнем, что вся линейка серверных и настольных ОС «Альт» для всех поддерживаемых аппаратных платформ, включая «Эльбрус», опирается на репозиторий «Сизиф», не зависящий от иных репозиториев. И использующий полный набор собственных технологий производства операционных систем.

Отметим также, что все используемое в ПАК программное обеспечение (коммуникационная платформа Communigate Pro и ОС «Альт») работает на процессоре «Эльбрус» в нативном режиме, а не в режиме эмуляции команд x86. Это позволяет получить максимальную производительность и параллелизм. Кроме того, в данном ПАК (за счет использования специальной платы) реализована возможность объединения двух отдельно стоящих серверов «Эльбрус» в единый комплекс, где адресное пространство одного процессора может использоваться другим (два четырехпроцессорных сервера становятся одним восьмипроцессорным). Это позволяет наращивать мощность аппаратного комплекса (примерно на 75%), не прибегая к серьезным архитектурным ухищрениям. Такая возможность особенно полезна, когда организация расширяется (например, в результате слияний) или быстро наращивает импортонезависимый сегмент своей ИС.

Применение полнофункциональной серверной ОС «Альт» в составе ПАК позволяет использовать возможности оборудования оптимальным образом. Так, если коммуникационная платформа Communigate Pro не загружает ПАК полностью, на нем можно дополнительно запустить любые другие сервисы, например, сервис печати или контроллер домена (на основе интегрированного в ОС «Альт» ПО Samba DC, замены Microsoft Active Directory).

Заказчикам ПАК доступен ряд услуг, которые значительно упрощают внедрение и сопровождение данного ИТ-решения, а также миграцию организации на аппаратную платформу «Эльбрус» и ОС «Альт».

В первую очередь, это вендорская техподдержка ПО и аппаратного обеспечения на всей территории РФ. При этом SLA может охватывать не только реагирование на инциденты, но и их решение. А поддержка коммуникационной платформы и операционной системы может — по выбору заказчика — производиться на основе независимых сервисных контрактов или как единое целое. Это означает, что даже при возникновении особо сложной ситуации, когда трудно определить, какое именно ПО или какое взаимодействие продуктов вызывает проблемы, заказчика не будут перебрасывать из одной службы техподдержки в другую. Вместо этого ALP Group будет координировать все взаимодействия третьих линий техподдержки, обеспечиваемых разработчиками ПО. И накапливать всю информацию о работе по ИТ-инциденту. Раньше такая схема работы, реализованная ALP Group и «Базальт СПО» при создании открытой шины технической поддержки, была доступна только для импортозависимых аппаратных платформ. С выходом данного ПАКа преимущества техподдержки по системе «одного окна» стали доступны и на «Эльбрусах».

Среди услуг ALP Group отметим также определение оптимального числа ПАКов для имеющегося у заказчика плана миграции (с учетом набора коммуникационных сервисов, предполагаемого числа пользователей и режима их работы, а также возможностей объединения ПАКов и использования незагруженных ресурсов для запуска другого ПО). Учитывая слабое знакомство заказчиков с платформой «Эльбрус», эта услуга крайне важна, т.к. позволяет им избежать неоправданных расходов. Ряд услуг ALP Group для данного ПАК включает также управление изменениями ИС, частью которого является внедрение или изменение настроек ПАК. А также управление проблемами и подключение ПАК к первому в России экспертному сервису мониторинга и контроля состояния ИС (СЦМК «Аргус»), позволяющему предотвращать до 80% ИТ-инцидентов.

ПАК Communigate Systems на «Эльбрусе» разработан ALP Group в рамках программы поддержки российских разработчиков ПО, запущенной в 2018 г., совместно с компанией «Базальт СПО».