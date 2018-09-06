«Ростех» создал мобильный телефон для морских судов

Холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», разработал многофункциональный интегрированный комплекс связи (МИКС), предназначенный для цифровизации коммуникаций на морских судах, и содержащий мобильный сегмент – базовые станции, мобильные телефоны и датчики физиологического состояния экипажа. Комплекс полностью построен на отечественной программно-аппаратной платформе.

Новинка, созданная входящим в «Росэлектронику» «Интелтехом», является первым модульным решением, обеспечивающим беспроводную связь с бесшовным роумингом для подводных и надводных судов различного ранга. Ранее на судах использовалась только стационарная внутриобъектовая связь, что снижало скорость обмена необходимой информацией. Комплексы МИКС в ближайшее время планируются к принятию на вооружение. Ведется подготовка разрешительной документации для поставок на экспорт.

«Слаженность действий экипажа и скорость обмена информацией особенно важны на боевых кораблях. Ранее члены экипажа для связи с командиром должны были использовать стационарное устройство. Применение нашей разработки позволит любому члену экипажа в любом месте корабля иметь возможность оперативно получить и передать информацию. Кроме того, мы видим широкие возможности для применения нашей разработки не только на воде, но и на суше. Многофункциональный коммуникационный комплекс актуален на крупных промышленных производствах и стратегически важных объектах, где требуется защищенная мобильная внутриобъектовая связь. Модульность МИКС позволит настроить его под требования заказчика», – отметил индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов.

На борту судна комплекс обеспечивает внутрикорабельную громкоговорящую связь, корабельную телефонную связь, видеонаблюдение, мониторинг местоположения и физиологического состояния экипажа, а также трансляцию видеоконтента на экранах, установленных в каютах экипажа. За пределами корабля МИКС поддерживает телеграфную и телефонную связь, видеоконференцсвязь, обмен данными и файлами.

МИКС представляет собой связанные функциональные подсистемы, масштабируемые под различные ранги и классы кораблей – как малые крейсеры, так и большие авианесущие группы. Комплекс объединяет в единую систему экраны, радиотелефоны с сенсорными дисплеями, терминалы командной трансляции, датчики контроля физиологического состояния члена экипажа. Все оборудование создано с учетом эксплуатации в условиях сильной качки, воздействия морской воды и широкого диапазона температур.