Магазины Prisma в Санкт-Петербурге начали принимать оплату Alipay

Prisma, сеть финских супермаркетов, в Санкт-Петербурге начала принимать в качестве платежного средства Alipay. Доступ к платежной системе Alipay обеспечила ГК «МОБИ.Деньги», официальный партнер и эквайер Alipay в России, совместно с CSI, разработчиком кассового решения Set Retail.

Китайские туристы и граждане КНР, проживающие в России, смогут оплачивать покупки в супермаркетах Prisma привычным и удобным для них способом. В Санкт-Петербурге представлено 13 магазинов сети, предоставляющих большое разнообразие зарубежных товаров и товаров местного производства, так полюбившихся китайским гражданам в России. В данный момент Alipay успешно работает в Prisma на Большом пр. 68, подключение остальных магазинов запланировано завершить к середине октября. Мобильное приложение Alipay позволяет своим пользователям быстро и безопасно производить оплату в магазинах безналичным способом, а также заранее узнавать информацию о торговой точке: адрес, время работы, ассортимент, акции, предложения и т.д. Технологическое решение оплаты с помощью QR-кода не требует дополнительного оборудования, а процесс оплаты занимает менее 30 секунд. При этом данный способ оплаты значительно упрощает работу кассиров с иностранными гражданами, решая проблему языкового барьера и обмена валюты.

Генеральный директор Prisma Ярмо Паавилайнен сказал: «Мы в Prisma всегда стремимся обеспечить максимально комфортный шопинг для покупателей. В 2018 г. мы наблюдаем ощутимый прирост иностранных туристов, предпринимателей и студентов в супермаркетах нашей сети, поэтому рады дополнительной возможности оказывать качественный сервис для гостей Санкт-Петербурга».

Кирилл Сурский, директор по развитию «МОБИ.Деньги», отметил: «Подключение сети Prisma в Санкт-Петербурге даст возможность гражданам КНР приобретать качественные российские и импортные товары привычным для них способом. Важно отметить, что Alipay для ритейла это не только уникальный платежный инструмент, но интерактивная маркетинговая платформа, которая позволяет вести коммуникацию с потребителем на их родном языке».

Алексей Анкудинов, директор по проектам CSI, сказал: «К кассовому решению Set Retail 10, которое работает во всех супермаркетах Prisma, можно просто и быстро подключать внешние информационные системы. Благодаря этой возможности наш партнер "МОБИ.Деньги" самостоятельно разработал решение для приема оплаты через Alipay на кассах Set Retail 10. Другие клиенты CSI также могут подключить модуль оплаты Alipay, чтобы привлечь в свои магазины туристов из Китая».