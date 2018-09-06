Дальневосточная сеть «Домино» выбрала облачный сервис «КОРУС | Управление запасами»

ГК «КОРУС Консалтинг» объявила о том, что один из крупнейших дистрибуторов канцелярской продукции в Дальневосточном федеральном округе, «Домино», выбрал сервис «КОРУС | Управление запасами» для оптимизации спроса и пополнения в магазинах и складах.

Дальневосточная сеть «Домино» с 1994 года занимается оптовой и розничной продажей канцелярских товаров для школы и офиса и развлекательной пиротехники. Общая площадь всех торговых точек компании — более 4 500 кв. м, площадь распределительных складов — более 3 тыс. кв. м.

Специфика бизнеса «Домино» подразумевает большую ассортиментную матрицу, сезонность и продажи, которые сильно различаются по интенсивности. Для качественного поддержания товарного запаса, руководство дистрибутора приняло решение о необходимости автоматизации процесса формирования заказа поставщикам.

«На одном из этапов развития бизнеса назревает ряд задач, решение которых продвигает бизнес в будущее, а не решение оных, оставляет на достигнутом этапе эволюции. Повышение эффективности управления товарным обеспечением – одна из таких задач текущего этапа бизнеса нашей компании, и мы искали технологическое решение, которое бы устроило нас и по функциональности, и по объему инвестиций в него, – сказал Андрей Корнилов, генеральный директор «Домино». – Выбор «КОРУС |Управление» запасами был определен подходящим для нас набором качественных оценок текущего состояния как самого товарного обеспечения, так и поставщиков.»

«КОРУС | Управление запасами – мощный инструмент, позволяющий автоматизировать процессы пополнения запасов и заказа поставщикам. Но эффективность сервиса во многом зависит от мотивации самого клиента и сотрудников компании. Благодаря высокой вовлеченности в проект руководства сети “Домино” нам удалось достичь удивительной слаженности работы на стадии настройки и подключения к сервису. В кратчайшие сроки мы настроили обмен данных для всех складов с учетом дополнительных настроек под бизнес-процессы дистрибутора», – отметила Татьяна Москвитина, руководитель направления автозаказа и управления запасами департамента «Логистика» ГК «КОРУС Консалтинг».

«С помощью подобных технологических инструментов мы хотим построить компанию, где людям работается легко благодаря наличию и применению современных и эффективных инструментов управления товарными потоками, клиентскими отношениями, логистикой, управления персоналом и прочими бизнес-процессами. В частности, с помощью КОРУС | Управление запасами мы планируем расширить нашу деятельность, включив в ассортимент компании непрофильные для нас на сегодняшний день бытовые товары повседневного спроса,» – отметил Андрей Корнилов.