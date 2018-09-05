Tetra Pak и «Галактика» реализовали проект по маркировке молочной продукции

Tetra Pak, производитель технологических и упаковочных решений для продуктов питания, и ГК «Галактика», один из крупнейших российских производителей молочной продукции, сообщили о реализации первого в России и одного из первых в мире проектов по нанесению уникальных цифровых Data Matrix кодов на упаковку молочных продуктов непосредственно на производстве. Это означает, что потребитель получит более быстрый доступ к информации о происхождении продукта, сможет участвовать в маркетинговых акциях, а производитель будет получать статистику и выстраивать индивидуальную коммуникацию с покупателем. Кроме того, это решение позволит производителю обеспечивать контроль за качеством продукта в конкретной упаковке.

Технология, доступная благодаря разработанной Tetra Pak цифровой платформе, открывает новые каналы для коммуникации с покупателями, и, как следствие, способствует повышению их лояльности. Уникальными Data Matrix кодами маркирован ряд товарных позиций под брендом «большая кружка» в рамках акции, которая проходит с 1 сентября по 31 декабря 2018 г. Потребители могут также проследить всю цепочку поставки продукта, узнать, где и когда тот был произведен, увидеть сертификаты на сырье и другую полезную информацию.

«Этот проект является важным этапом в реализации цифровой стратегии Tetra Pak. Мы надеемся, что он поможет нашему партнеру сохранить лояльность его постоянных покупателей и завоевать доверие новых. Инновационные цифровые решения дают компаниям возможность использовать новые каналы коммуникации с потребителями, которые хотят получать максимально полную информацию о приобретаемых ими продуктах. Современное оборудование Tetra Pak позволит в будущем маркировать любые партии товара непосредственно на производстве. Мы верим, что примеру "Галактики" последуют и другие российские компании, которые хотят эффективно взаимодействовать с потребителями», – сказал Иван Кашин, Директор по работе с ключевыми клиентами Tetra Pak.

В XXI веке с развитием технологий покупатели получили возможность постоянно быть на связи, изучать марки в интернете, напрямую общаться с брендами и компаниями в соцсетях, писать отзывы и т.д. При этом они не склонны верить на слово – по данным международного исследования Tetra Pak, 44% потребителей не знают, кому и чему можно доверять, и ждут от бренда максимальной открытости. В первую очередь они хотят понимать в деталях, где и в каких условиях был произведен товар, и очень ценят уникальный опыт взаимодействия с брендом. На оборудовании Tetra Pak во всем мире ежедневно производится более 180 млрд единиц упаковки, и каждая из них может стать инструментом общения с покупателями.