Polycom выпустил новый мультимедийный телефон с облачным сервисом

Polycom, являющаяся частью Plantronics, объявила о выходе обновленной линейки корпоративных мультимедийных IP-телефонов серии VVX. Устройства серии VVX x50 предлагают сервис-провайдерам по-новому увидеть баланс доступности и функционала. Каждая из моделей нового поколения настольных телефонов объединяет в себе легендарное качество звука Polycom и набор функций более широкий чем у аналогичных моделей других поставщиков.

В дополнение к новейшим телефонам серии VVX теперь доступен сервис по управлению устройствами Polycom для поставщиков услуг (PDMS-SP). Этот облачное решение упрощает для сервис-провайдеров внедрение, управление и устранение неполадок благодаря интеграции своих обширных возможностей в их собственные процессы и панели управления.

«Polycom разработал телефоны серии VVX x50, основываясь на прекрасных отзывах от сотрудничающих с нами поставщиков и конечных пользователей и заботясь о качестве, ценности для потребителя и удобных возможностях управления устройствами, — сказал Тарун Лумба (Tarun Loomba), исполнительный вице-президент подразделения по управлению продуктами и решениями Plantronics. — Новые устройства с матовым обтекаемым корпусом сочетают в себе прекрасные потребительские свойства, передовое качество аудио и привлекательную цену. Используя то же самое программное обеспечение UC (unified communications) что и для предыдущих телефонов серии VVX, сервис провайдеры могут упростить и ускорить сертификацию для выхода на рынок».

Поставщики услуг интернет-телефонии: «8x8» и thevoicefactory сертифицировали линию VVX x50 и уже предлагают заказчикам эти решения.

«Являясь глобальным лидером в сфере коммуникаций, "8x8" предоставляет компаниям любых размеров решения, которые помогают их сотрудникам эффективно общаться и взаимодействовать. Уникальный пользовательский опыт, полученный в результате трансформации коммуникационных норм, становится движущей силой внедрения нашего интегрированного облачного решения для аудио- и видеосвязи, совместной работы и контактных центров, — сказал Самуэль Уилсон, старший вице-президент подразделения малого бизнеса и электронной коммерции компании 8x8. — Мы рады возможности одними из первых получить телефоны серии VVX x50. Благодаря легендарному качеству звука Polycom в сочетании с высочайшим качеством голосовой связи "8х8" сотрудники и клиенты компаний получают непревзойденные возможности для коммуникации».

В линейку Polycom VVX входят модели VVX 150, VVX 250, VVX 350 и VVX 450 корпоративных IP-телефонов. Эти четыре модели обладают следующими характеристиками: легендарное качество звука Polycom, цветной LCD-экран, современный дизайн, функции для ускорения и упрощения установки, порты USB и Gig-E. В телефонах серии VVX x50 качество аудио обеспечивают технологии Polycom HD Voice и Polycom Acoustic Fence, освобождающие деловые переговоры от внешних шумов, эха и других отвлекающих звуков.

Телефоны доступны для бюджета и коммуникационных потребностей любого бизнеса, при этом каждая из моделей проста в управлении и обновляется на протяжении всего жизненного цикла. Все четыре модели телефонов поддерживают самый широкий в индустрии набор функций SIP и интегрируются с более чем 60 платформами управления вызовами по всему миру.

Одновременно с выходом новых устройств серии VVX x50 Polycom начинает сертификацию сервис-провайдеров для нового облачного сервиса PDMS-SP. Это решение позволяет включать управление аудиоустройствами Polycom и аналитические данные по ним в интерфейсы их пользовательских порталов. Провайдеры могут упростить процесс управления жизненным циклом аудиоустройств, используя облачный сервис Polycom для управления, мониторинга и измерения параметров работы постоянно усложняющегося комплекса аудиоустройств в организациях. PDMS-SP предоставляет партнерам данные и информацию для прогнозирования и превентивного решения проблем на основании получаемых данных, снижая таким образом стоимость и повышая уровень удовлетворенности заказчиков.

Polycom выпустит API, позволяющее сервис-провайдерам настраивать набор сервисов и аналитики, необходимый им для управления аудиоустройствами Polycom, для каждого заказчика, подключенного к их порталу. Эта информация бесшовно интегрируется в их собственный рабочий процесс и в панели управления, позволяя провайдерам проводить мониторинг, прогнозировать и решать проблемы заказчиков быстрее и с минимальными затратами.