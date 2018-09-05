Платежный сервис CloudPayments позволяет интегрировать Apple Pay в один клик

CloudPayments, платежный сервис, одним из первых в России позволил всем своим клиентам интегрировать Apple Pay в один клик. Компании-клиенту достаточно согласиться с условиями в личном кабинете и функция оплаты будет подключена моментально. Дополнительная плата за подключение не взимается.

Прием платежей через Apple Pay работает с картами Visa и Mastercard и доступен всем организациям и индивидуальным предпринимателям, подключенным к системе CloudPayments без заключения дополнительных соглашений и изменений в условиях работы.

«Мы видим постоянно растущий спрос на оплату товаров и услуг с помощью одной единственной кнопки на телефоне. Доля платежей через Apple Pay постоянно растет, поэтому нам особенно приятно первыми в стране дать возможность подключить прием платежей через сервис без лишних хлопот. Уверены, что CloudPayments внесет существенный вклад в популяризацию технологии в России», – отметил Дмитрий Спиридонов, CEO CloudPayments.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы используете кредитную или дебетовую карту с Apple Pay, фактические номера карт не сохраняются на устройстве или на серверах Apple. Вместо этого используется уникальный номер учетной записи устройства, который в зашифрованном виде надежно хранится на вашем устройстве. Каждая транзакция авторизируется с уникальным динамическим кодом безопасности.

Apple Pay прост в установке и позволяет пользователям безопасно и быстро использовать все преимущества и возможности кредитных и дебетовых карт.

Использовать Apple Pay для покупок в интернете особенно удобно, поскольку с помощью Touch ID или Face ID нет необходимости вручную заполнять длинные формы учетной записи или повторно вводить информацию о доставке и оплате в Apple Pay. При оплате товаров и услуг в приложениях или Safari Apple Pay работает с iPhone 6 и более поздними версиями, iPhone SE, iPad Pro, iPad (пятое поколение и более поздние версии), iPad Air 2 и iPad mini 3 и более поздних версий. Вы также можете использовать Apple Pay в Safari на любом Mac, представленном в 2012 г. или после 2012 г. на MacOS Sierra, и подтверждать оплату с помощью iPhone 6 или более поздней версии или Apple Watch или с Touch ID на новом MacBook Pro.