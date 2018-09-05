Naumen представила интеллектуальное решение по управлению знаниями и компетенциями

Naumen объявила о запуске нового продукта KnowledgeCat в линейке интеллектуальных решений компании. Разработанная система объединяет в себе функции «умного поиска» в больших массивах информации, управления знаниями и развитием персонала компании. Как и другие продукты компании, система является полностью российской разработкой с использованием технологий на базе открытого кода.

Naumen KnowledgeCat предоставляет сотрудникам организации единую точку доступа ко всей информации, что значительно сокращает время на поиск данных для решения бизнес-задач.

Решение обладает рядом преимуществ по сравнению со стандартными системами корпоративного поиска: поиск осуществляется на основании индивидуальных данных о сотруднике компании (должность, навыки, интересы, история поиска); система извлекает информацию только из проверенных и релевантных для конкретного специалиста источников; система работает с научными терминами и тематическими определениями, автоматически расширяя запрос, что позволяет быстрее и точнее находить информацию.

Информация о генерируемых и используемых сотрудниками документах затем используется в системе для формирования карт компетенций и управления развитием персонала.

Система строит индивидуальный профиль специалиста, отображающий ключевые компетенции, что позволяет выявлять сотрудников с ценными для компании навыками, а также управлять карьерным и профессиональным развитием персонала.

В решении Naumen KnowledgeCat используются инструменты, основанные на методах машинного обучения, что обеспечивает качественный анализ больших объемов данных и релевантную выдачу информации.

Решение работает с любыми типами файлов, не нагружая существующие корпоративные системы, а также не требует длительного обучения сотрудников компании.

Лев Голицын, директор департамента информационных систем управления Naumen, сказал: «Решение предназначено для облегчения процесса ориентирования сотрудников организаций в информационном пространстве, которое неуклонно растет. Информационный «шум» отрицательно влияет на производительность сотрудников, замедляет процессы анализа и принятия решений. Naumen KnowledgeCat позволяет эффективно работать с информацией, предоставляя целевые и сфокусированные результаты поиска. Система призвана облегчить работу с данными, систематизировать процесс потребления информации и выстроить процесс управления информационными потоками».

«Создание продукта началось с идеи о разработке удобной и функциональной системы управления знаниями. В процессе разработки стало очевидно, что управление знаниями станет одним из нескольких функциональных модулей будущей системы. Для получения релевантных результатов поиска по имеющимся данным мы разработали модуль интеллектуального поиска, который "понимает" сотрудника и позволяет, сформулировав запрос в свободной форме, получить точный ответ. Мы дополнительно обогатили систему HR-модулем, который позволяет строить цифровые профили специалистов компании на основании данных о создаваемых и используемых документах. В итоге получилось комплексное решение, которое направлено на максимально эффективное использование корпоративных знаний и данных о сотрудниках для решения задач бизнеса», – отметила Ольга Романова, Product Owner (владелец продукта).