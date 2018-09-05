АК «Алроса» завершила проект по внедрению информационной системы управления производством Айхальского ГОК

«Алроса» и системный интегратор «Сумма технологий» завершили проект по созданию автоматизированной информационной системы управления производственном Айхальского ГОК. С внедрением системы АК «Алроса» получила единый источник данных по работе технологического оборудования и инструмент для анализа эффективности производственной деятельности.

Основной целью проекта было предоставление специалистам и руководству Айхальского ГОКа и Аппарата управления «Алроса» достоверной и детализированной информации по технико-эксплуатационным показателям работы оборудования, ключевым показателям эффективности и сбалансированности работы подразделений горно-обогатительного комбината: рудника «Айхал», двух обогатительных фабрик и промышленного энергоцеха.

В ходе проекта был организован автоматический сбор данных от систем управления технологическим оборудованием, систем энергоучета и информационных систем, используемых для управления горнотранспортным комплексом, буровыми работами, подземными горными работами, планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Производственная информация консолидируется в унифицированном хранилище, выступающем в качестве единого источника технологических данных для производственных служб и информационных систем АК «Алроса». Детализированные данные по ключевым показателям эффективности выводятся на видеостены, расположенные в диспетчерских Айхальского ГОК и в Управлении АК «Алроса» и передаются в производственные службы для анализа.

В системе на основании собранной информации формируются аналитические отчеты для оперативного контроля выполнения подразделениями ГОКа плановых производственных показателей, а также для анализа технико-эксплуатационных показателей горнотранспортного, горно-шахтного и технологического оборудования. Пользователям предоставляются регламентированные и предварительно сконфигурированные отчеты, а также возможность настроить собственные отчеты, содержащие необходимые конкретным специалистам данные в наиболее удобном формате.

«Этот проект является важным шагом в развитии единого информационного пространства, цифровизации бизнеса и производства АК "Алроса", – сказал Дмитрий Чибисов, начальник Управления информационных технологий и связи АК "Алроса". – Мы смогли свести разрозненные данные с датчиков, систем контроля и управления в информативные отчеты, предоставляющие в концентрированном виде полную информацию о состоянии дел на производстве. Это позволит специалистам и руководителям всех уровней – от диспетчеров Айхальского ГОК до руководителей служб в Управлении АК "Алроса" – принимать решения по обеспечению безопасности и продуктивности производства, основываясь на достоверных данных реального времени».

«Мировой и отечественный опыт показывает, что подобные проекты дают новый импульс для поиска наиболее продуктивных способов достижения текущих и долгосрочных целей компании, – сказал Сергей Орешкин, генеральный директор компании "Сумма технологий". – Данный проект послужит фундаментом для непрерывного улучшения производственной деятельности АК "Алроса", а информация из системы будет использоваться для выработки мер по повышению повышения продуктивности и надежности оборудования, оптимизации технологических процессов и материальных потоков».

Проект реализован на базе решений Schneider Electric. Функции сбора, обработки, хранения данных реального времени от технологического оборудования выполняются посредством платформы Wonderware. Подсистема производственного документооборота и управления бизнес-процессами реализована с помощью BPM-системы Skelta. Для создания функциональной модели производства АК «Алроса», расчета и анализа производственных KPI используется система Ampla MES.