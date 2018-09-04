Veeam и Cisco представили новую платформу доступности данных на базе HyperFlex

Veeam Software, объявила о расширении сотрудничества с Cisco. Компании представили совместное решение для обеспечения сверхвысокой доступности данных Cisco HyperFlex — новую отказоустойчивую платформу управления данными, которая обеспечивает беспроблемную масштабируемость, простоту использования и обеспечение техподдержки мультиоблачных сред компанией Cisco.

Крупные компании все чаще осознают необходимость перехода от сложных традиционных решений для защиты данных к современным решениям для обеспечения доступности данных в мультиоблачных средах. Они обращаются к лидерам отрасли, стремясь получить надежное, масштабируемое, простое в управлении решение с поддержкой распределенных и мультиоблачных сред. Теперь компании смогут выполнить критически важное системное обновление в рамках одной операции, что упрощает процессы приобретения, развертывания и поддержки.

«Мы продолжаем укреплять и расширять наше партнерство с Cisco, — сказал Питер Маккей, соуправляющий директор и президент Veeam. – Мы уже были признаны ими партнером года среди независимых поставщиков ПО и благодаря нашим с Cisco совместным усилиям добились успеха на рынке. Сейчас мы разрабатываем новое решение, чтобы удовлетворить потребности клиентов, которые ищут инновационные способы модернизации своих дата-центров. Доступность данных с Veeam на основе Cisco HyperFlex отвечает запросам крупных корпоративных заказчиков и поставщиков услуг, которым необходимы дополнительные интегрированные решения для Cisco. Заказчики получают возможность приобретения продукта у единого поставщика, так как данное решение будет предлагаться непосредственно компанией Cisco. Мы уверены, что наше тесное сотрудничество позволит обеспечить поддержку ИТ-инфраструктур, которым необходимы более совершенные способы обеспечения отказоустойчивости их ИТ-систем».

Новое решение сочетает в себе платформу сверхвысокой доступности данных Veeam с гиперконвергентной инфраструктурой Cisco HyperFlex. Это позволяет удовлетворить требования корпоративных заказчиков, испытывающих трудности с традиционными технологиями, которые невозможно масштабировать и которые не способны предоставить сверхвысокую доступность данных, необходимую современным крупным компаниям.

«Рынок защиты данных развивается в сторону более программно-определяемых и масштабируемых продуктов. И для обеспечения успеха заказчиков возникает острая необходимость в масштабируемой платформе, подходящей для крупных компаниий и отличающейся богатым функционалом, — сказал Сива Сивакумар, директор Cisco по решениям для дата-центров. – Сочетание возможностей Veeam по интеллектуальному управлению данными с Cisco HyperFlex – инфраструктурой с лучшей в отрасли производительностью, гибкостью и простотой развертывания – позволяет нам создать решение, отвечающее этим запросам. Мы планируем и дальше развивать это решение, добавляя новые возможности, отвечающие современным ИТ-требованиям в отношении восстановления, хранения и отказоустойчивости».

Новое масштабируемое и отказоустойчивое решение для обеспечения доступности данных крупных ИТ-компаний может использоваться не только в качестве репозитория Veeam, но и для управления всей платформой Veeam Availability Platform.

Можно отметить следующие преимущества: сверхвысокая доступность данных всех виртуальных, физических и облачных сред; беспроблемная масштабируемость и снижение эксплуатационных расходов; снижение рисков и сокращение времени вывода продукции на рынок; упрощение и оптимизация развертывания: единый SKU Cisco, который включает в себя все установленное программное и соответствующее аппаратное обеспечение; возможность простой единовременной покупки и поддержки решения Cisco.

Новая платформа доступности данных Veeam на основе Cisco HyperFlex будет распространяться через Cisco. При этом Cisco также будет обеспечивать поддержку всей функциональности решения, позволяя заказчикам спокойно и уверенно развертывать систему. Ожидается, что решение станет доступно в четвертом квартале 2018 г .