В облако Техносерв Cloud пришли финансовые сервисы от Cybertonica

Техносерв Cloud, провайдер облачных услуг, и британо-российский стартап Cybertonica, разработчик облачного сервиса кросс-канального фрод-мониторинга, объявляют о сотрудничестве.

Cybertonica – российская технологическая компания, специализирующаяся на противодействии финансовому мошенничеству. Для банков и платежных систем ею создана облачная платформа OmniReact, которая позволяет предотвращать транзакционное мошенничество за счет использования методов искусственного интеллекта и анализа данных. В режиме реального времени система получает разнообразную информацию о платежах и клиентах, анализирует её и обнаруживает подозрительные операции.

Компания Cybertonica получает у Техносерв Cloud комплекс услуг: «Защищенный виртуальный дата-центр», «Облачные системы резервного копирования» и «Объектное хранилище». Помимо предоставления вычислительных ресурсов, Техносерв Cloud провел консультации по адаптации облачного дата-центра под требования заказчика, а также выполнил разработку и интеграцию систем.

«Развивая собственный облачный финтех-проект, мы уделяем огромное внимание своей инфраструктуре и работаем сразу с несколькими провайдерами облачных услуг. Сотрудничество с Техносерв Cloud началось с того, что нам было важно расположить сервисы Cybertonica на территории РФ. Это было необходимо для снижения сетевой задержки и обработки данных наших клиентов в соответствии с требованиями российских регуляторов. Переезд в облако занял менее недели, даже с учетом реализации индивидуальных технических требований нашей компании. Сегодня в облаке размещена вся ключевая «боевая» инфраструктура», – сказал Евгений Шадрин, операционный директор российского офиса Cybertonica.

«Мы рады, что в нашем облаке разместился такой интересный проект, как платформа OmniReact от Cybertonica. Отмечу, что Техносерв Cloud гарантирует высокий уровень доступности для всех услуг компании. Также Cybertonica в любой момент может гибко масштабировать и конфигурировать свой ИТ-ландшафт, адаптируясь под новые задачи растущего бизнеса», – отметил Никита Дергилёв, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud.