УВО Минтранса России модернизирует документооборот с помощью решения Cognitive Technologies «Е1 Евфрат»

Cognitive Technologies, российский разработчик ПО, сообщила о планах по осуществлению комплексной модернизации документооборота в Федеральном государственном унитарном предприятии «Управление ведомственной охраны Минтранса России. (УВО Минтранса России) на базе системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат».

УВО Минтранса России представляет собой крупное, стабильно развивающееся предприятие, выполняющее стратегические задачи по обеспечению безопасности важных объектов транспортного комплекса страны. В Перечень объектов, требующих охраны и обеспечения безопасности входят:аэропорты, морские, речные порты, мосты, тоннели, районы строительства федеральных дорог, предприятия автомобильного транспорта, включая автовокзалы, автостанции и автостоянки, инженерные сооружения и станции метрополитена, салоны подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта, транспортные средства с пассажирами и опасными грузами и т.д.

10 филиалов обеспечивают охрану более тысячи объектов транспортного комплекса на территории всей Российской Федерации от Калининграда до Владивостока.

В целях реализации планов обеспечения транспортной безопасности Предприятие оказывает услуги по оснащению объектов транспортной инфраструктуры различными комплексами технических средств обеспечения безопасности, автоматизации, телекоммуникации, связи, телевидения, автоматизации диспетчерского управления, системами жизнеобеспечения, выполняя весь комплекс работ от проектирования до ввода в строй с последующим гарантийным, техническим обслуживанием и эксплуатацией.

УВО Минтранса России с 2013 г. использовало для автоматизации внутреннего документооборота прежние версии системы «Е1 Евфрат». Однако, в связи с увеличением масштабов деятельности организации, ростом числа ее сотрудников, потребностями в обновлении существующего ПО для автоматизации документооборота и расширении его функциональности, а также необходимостью реализации импортозамещения, организация приняла решение о комплексной модернизации существующего решения.

Компании Cognitive Technologies предстоит выполнить работы по переходу СЭД с СУБД MS SQL на PostgreSQL с открытым исходным кодом, не требующим дополнительного лицензирования.

«В последние годы многие отечественные государственные предприятия перешли с устаревших схем тарификации ПО, привнесенными еще в начале 90-х годов западными разработчиками на российский рынок, на современные практики использования отечественных решений и продуктов с открытым кодом. Это очевидный мировой тренд, которому следуют большинство ведущих стран мира. Поэтому пример перехода УВО Минтранса России – одного из ведущих отраслевых стратегических предприятий – на открытые отечественные программные решения – лишнее подтверждение тому, что наша страна не остается в стороне от позитивных мировых тенденций», – сказал генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров.

Предполагается, что в рамках перехода на новую платформу в УВО Минтранса России будет увеличено в два раза количество одновременно работающих пользователей.

«Сейчас в тестовом режиме заказчик планирует проверить возможность работы системы на реальных объемах пользователей до 200 человек», – сказал руководитель проекта со стороны Cognitive Technologies Михаил Потапенко.



Стороны рассчитывают, что в результате модернизации более чем на 50% вырастет быстродействие системы, будут усовершенствованы инструменты обслуживания и сопровождения системы со стороны администратора.

«В обновленном решении будет более развитый инструментарий тонкого клиента. В частности, появится возможность использования табличных и других сложных реквизитов для описания документов. Благодаря этому, предполагается, что интенсивность его использования существенно повысится», – отметил Михаил Потапенко.

В обновленной системе обеспечена поддержка новых версий электронной подписи и новых ГОСТов версий ПО для защиты информации.

Кроме того, для заказчика появится новая функциональность поддержки версионности, а также существенно обновится дизайнер маршрутов с возможностью построения сложных схем согласования и утверждения поручений.

«Мы рассчитываем, что модернизированная система позволит существенно повысить эффективность работы УВО Минтранса России, а также обеспечить более органичную поддержку бизнес-процессов между головной организацией и ее филиалами», – сказал Потапенко.

В связи с обновлением штата ИТ-подразделения УВО Минтранса России, Cognitive Technologies планирует мероприятия по обучению новых сотрудников организации администрированию модернизированной СЭД.