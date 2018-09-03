МТТ модернизировал сервисную платформу «МТТ Бизнес»

МТТ («Межрегиональный транзиттелеком») завершил техническую модернизацию платформы «МТТ Бизнес», на которой оказывается большая часть B2B-услуг компании. Обновление, проведенное на телекоммуникационном ядре «МТТ Бизнес» позволит существенно расширить спектр предоставляемых сервисов и ускорить выпуск новых продуктов.

Запущенный в 2015 г. комплекс решений «МТТ Бизнес» был создан как мультимодульная платформа бизнес-коммуникаций, и на протяжении трех лет проходил этапы расширения и обновлений. В августе 2018 г. был успешно завершен новый этап модернизации платформы в партнерстве с «НТЦ Протей», разработчиком и поставщиком системы. Были проведены доработки программных решений, оптимизирована телекоммуникационная архитектура системы и обновлена аппаратная составляющая. Главными задачами модернизации были увеличение функциональности платформы, интеграция сервисов pozvonim.com (маркетинговая автоматизация) и постепенная миграция услуг на новое ядро. Данный этап проходил в течение года с августа 2017 г. и закончился формированием единого пула решений «МТТ Бизнес».

На обновленной платформе уже реализованы пилотные проекты решений нового поколения, такие как голосовые чат-боты с синтезом и распознаванием речи для клиентов в сфере транспортных услуг (такси и перевозки), и сложные интерактивные IVR для ритейл-сегмента и онлайн-маркетплейсов.

«Умные» сценарии маршрутизации вызовов, полный цикл интеграции бизнес-решений с мессенджерами и социальными сетями, расширенный «виртуальный офис» – все это теперь доступно для клиентов «МТТ Бизнес».

«Основным пунктом модернизации стала возможность управления продуктами и настройками «МТТ Бизнес» по API. Это удобно как для клиентов, так и для продуктологов компании, поскольку переход на API гарантирует, что сроки развертывания новых решений в «МТТ Бизнес» будут минимальными, – отметил директор департамента по техническому развитию и эксплуатации МТТ Дмитрий Онищенко. – На практике это значит, что пользователи "МТТ Бизнес" смогут гибко масштабировать и настраивать сервисы платформы, чутко реагируя на потребности своего бизнеса и таким образом оптимизируя свои процессы».

«Проект внедрения новой платформы обработки вызовов «МТТ Бизнес» стал знаковым для нашей компании, ведь благодаря ему мы разработали ряд уникальных для российского рынка систем и приобрели бесценный опыт их внедрения. Проект продолжает наше долгосрочное сотрудничество с МТТ в таких важнейших областях, таких как решения для бизнес-клиентов и решения для MVNE, а успешное внедрение сложной и гибкой системы показало и наши технические возможности, и стратегическое мышление оператора», – отметил директор по маркетингу и системным исследованиям «НТЦ Протей» Владимир Фрейнкман.

В новую платформу, созданную на базе решений «НТЦ Протей» вошли такие модули как сервер нотификаций, выделенный центр обработки вызовов, конструктор сервисов и виртуальный офис.