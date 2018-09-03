«Корус Консалтинг» обеспечил работу систем безопасности в колледжах

ГК «Корус Консалтинг» подвела итоги проекта по поддержке комплексных систем безопасности в 12 колледжах Комитета по науке и высшей школе при Правительстве Санкт-Петербурга, обучение в которых проходят свыше 61 тыс студентов.

В результате проведения централизованной закупки на оказание услуг по поддержке комплексных систем безопасности партнёром стала команда «Корус Консалтинг», обладающая внушительной экспертизой по развитию инженерной инфраструктуры для государственных и общественных структур.

На протяжении года специалисты интегратора обеспечивали техническую поддержку комплексной системы обеспечения безопасности (КСОБ), которая включает в себя системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, охранной и тревожной сигнализации, видеонаблюдения, контроля управления доступом и загазованности.

Организованные «Корус Консалтинг» первая и вторая линии технической поддержки осуществляли не только приём, обработку и первоначальный анализ запросов пользователей удаленно, но и помогали решать проблемы непосредственно на месте.

«Обеспечение высокого уровня безопасности петербургских студентов стало основной задачей проекта. Наша богатая практика в сфере ИТ-аутсорсинга и поддержки инженерной инфраструктуры и комплексной системы обеспечения безопасности позволяют нам выполнять подобные проекты на самом высоком уровне. Скорость реагирования на инциденты не превышает трех часов, а все плановые и аварийно-восстановительные работы проводятся со строгим соблюдением SLA-соглашения. Мы рады, что вносим свой вклад в обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга», – сказал Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг».