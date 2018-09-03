ФСБ России сертифицировала смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0»

«Актив», российский разработчик средств информационной безопасности, производитель электронных идентификаторов и аппаратных средств электронной подписи, сообщила о получении сертификата ФСБ России о соответствии смарт-карт «Рутокен ЭЦП 2.0» требованиям, предъявляемым к СКЗИ по классам КС1 и КС2.

Сертификат №СФ/124-3499 ФСБ РФ удостоверяет, что СКЗИ «Смарт-карта «Рутокен ЭЦП 2.0 2100» реализует алгоритмы ГОСТ Р 28147-89, ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012 и удовлетворяет требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации класса КС1, КС2, требованиям к средствам электронной подписи, утвержденным приказом ФСБ России от 27 декабря 2001 г. №796, установленным для класса КС1, КС2.

Cмарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0» могут использоваться для криптографической защиты информации, не содержащей сведений, составляющих гостайну (создание и управление ключевой информацией, шифрование данных, содержащихся в областях оперативной памяти СКЗИ, вычисление имитоставки для данных из оперативной памяти СКЗИ, вычисление хэш-функции для данных из оперативной памяти СКЗИ).

Также устройства предназначены для реализации функций электронной подписи (создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа электронной подписи, создание ключа проверки электронной подписи) в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Срок действия сертификата — до 24 августа 2021 г.

Смарт-карты поддерживают новые российские алгоритмы ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012 с длиной ключа 256 и 512 бит, а также схемы VKO_GOSTR3410_2012_256, VKO_GOSTR3410_2012_512 (RFC 7836). Устройства обеспечивают высокую скорость выполнения криптографических операций. Срок действия закрытых ключей и ключей электронной подписи составляет три года.

Смарт-карты «Рутокен» совместимы со всеми распространенными решениями на рынке информационной безопасности, как и USB-токены семейства «Рутокен ЭЦП».

«За последние несколько лет мы значительно увеличили свое присутствие в государственном, корпоративном и банковском секторе. USB-токен "Рутокен ЭЦП 2.0" был хорошо встречен рынком информационной безопасности, в первую очередь, за счет высокой надежности и своевременной реализации новых алгоритмов электронной подписи. С ростом количества продаж сертифицированных токенов "Рутокен ЭЦП 2.0" появились запросы на сертифицированные смарт-карты. Теперь безопасность смарт-карт "Рутокен ЭЦП 2.0" подтверждена сертификатом ФСБ России. Сертифицированные смарт-карты "Рутокен ЭЦП 2.0" смогут использовать заказчики, для которых важна надежность и максимальный уровень доверия к оборудованию. В первую очередь, это государственные структуры, к чьим информационным системам предъявляются самые жесткие требования безопасности, а также крупные корпорации и банки», – отметил Дмитрий Горелов, коммерческий директор «Актив».