Dell EMC наращивает облачные возможности платформ и инфраструктурных решений

Dell EMC объявила о ряде усовершенствований в портфеле инфраструктурных решений с поддержкой облаков, чтобы помочь заказчикам извлечь максимальную пользу из своей ИТ-инфраструктуры и многооблачных сред. Компания Dell EMC предлагает широкий спектр облачных решений в сочетании с инновационными технологиями Dell Technologies. Новые решения Dell EMC подходят для приложений любого типа и обеспечивают единый интерфейс на разных облачных платформах.

Увеличение объема данных, связанных с мобильностью, искусственным интеллектом (ИИ), аналитикой, интернетом вещей (IoT), граничными вычислениями и традиционными рабочими нагрузками, стимулирует спрос на все виды облаков, включая публичные, управляемые и локальные облачные среды, развертываемые на площадке клиента.

Согласно результатам опроса, проведенного компанией Forrester по заказу компании Pivotal, входящей в группу Dell Technologies, и корпорации Microsoft, 100% респондентов используют несколько облачных инфраструктур и/или облачных приложений. Кроме того, 99% опрошенных считают, что единый унифицированный подход к развертыванию, эксплуатации и использованию комбинированных инфраструктурных (IaaS) и платформенных сервисов (PaaS) позволяет улучшить ИТ-услуги для бизнеса . Лица, ответственные за принятие решений по облакам, участвовавшие в этом исследовании, также заявили, что им необходимы интегрированные сервисы PaaS и IaaS с унифицированными средствами управления идентификацией и контроля доступа, единым интерфейсом среды разработки, выполнения и сервисов миграции.

«По мере того как больше приложений и традиционных рабочих нагрузок перемещается в различные облака, становится неизбежным распространение изолированных облачных сред, что будет препятствовать способности организаций в полной мере использовать такие дифференциаторы бизнеса, как аналитика данных и активно развивающиеся инициативы в области искусственного интеллекта, — отметил Сэм Грокотт (Sam Grocott), старший вице-президент Dell EMC. — Инновационные решения Dell EMC для облачных платформ, инфраструктурные решения, модели потребления и услуги (продукты как услуга) помогают организациям быстрее развиваться и переходить к облачной модели операций современного дата-центра».

Dell EMC предлагает решения для реализации разнообразных облачных платформ и референсных архитектур. Они включают в себя «инфраструктуру как услугу» (IaaS) с технологиями VMware для традиционных приложений; «платформу как услугу» (PaaS) — архитектуру и контейнеры с программным обеспечением Pivotal для облачных приложений; платформу Virtustream – публичное облако корпоративного класса; и локально развертываемые с помощью Microsoft Azure Stack сервисы Azure. Благодаря интеграции аппаратных средств, программного обеспечения, инструментов и документации организации могут ускорить получение результатов, упростить ежедневные операции, повысить уровень эффективности и прозрачности.

В настоящее время Dell EMC и VMware упрощают и ускоряют пути перехода к программно-конфигурируемому центру обработки данных (SDDC) и мультиоблакам с помощью решений с гиперконвергентной инфраструктурой (HCI): Dell EMC VxRail и VxRack SDDC. Решение VxRack SDDC, предварительно интегрированное и сконструированное для доставки новейших технологий VMware Cloud Foundation, предлагает полную инфраструктуру для многооблачного использования VMware. Благодаря новым возможностям, соответствующим потребностям собственных рабочих нагрузок клиентов, VxRack SDDC предлагает программный пакет VMware SDDC, предварительно интегрированный с широким спектром оборудования VxRail. Он также включает расширения автоматизации и обслуживания в системе управления SDDC Manager и предусматривает возможности дальнейшего расширения доступа к публичным облакам предпочитаемых провайдеров.

Dell EMC VxRail — специально спроектированная и валидированная платформа IaaS и инфраструктурная основа для PaaS. С ее помощью клиенты могут легче и быстрее, с меньшим риском создавать, внедрять и управлять полнофункциональным SDDC, включая VMware NSX и VMware vRealize Suite. Новые опции VMware Validated Design для VxRail теперь поддерживают архитектуру распределенных зон высокой доступности и развертывание на нескольких площадках с возможностью аварийного восстановления. Это позволяет заказчикам еще больше снизить риски, упростить операции и обслуживание с помощью проверенного стандартизованного проекта SDDC на основе лучших практик VMware.

Кроме того, для ускорения получения результатов новый компонент VMware Cloud Services для облачного управления VMware Cloud Assembly, предлагаемый по модели SaaS, будет уникальным образом интегрирован с VxRail. Как правило, Dell EMC VxRail будет выпускаться синхронизированно, и станет первым и единственным специализированным устройством HCI, разработанным совместно, чтобы обеспечить интеграцию и эффективную работу с решениями VMware Cloud Services.

Для унифицированной и согласованной поддержки ИТ- и облачных операций в облачных моделях и вариантах локального развертывания компания Dell EMC предоставляет следующие возможности.

Cloud Data Mobility: «Мобильность облачных данных». Эта функция позволяет организациям беспрепятственно перемещать данные в облачное хранилище и из него, гибко увеличивая емкость локального хранилища данных за счет облачного хранилища. Обновления Data Domain Cloud Tier для долгосрочного хранения помогают еще больше сократить транзакционные издержки за счет увеличения размера объекта, сохраняемого в облаке. Dell EMC также улучшила использование хранилищ данных благодаря тесной интеграции с облачным хранилищем Virtustream Storage Cloud и облачным хранилищем Dell EMC Elastic Cloud Storage.

Cloud Data Protection: «Защита облачных данных». Эта функция защищает данные, хранящиеся на различных облачных платформах. Решение Dell EMC Data Domain Cloud DR усовершенствовано для согласованного между различными приложениями облачного аварийного восстановления в AWS, а также для восстановления VMware Cloud на AWS. ПО Dell EMC Cloud Snapshot Manager обеспечивает резервное копирование и восстановление для рабочих нагрузок публичного облака и теперь обеспечивает защиту для Microsoft Azure. Программное обеспечение VMware vCloud Director предлагает новое расширение защиты данных, которое позволяет облачным провайдерам предлагать клиентам VMware и Data Protection комплексное интегрированное решение для самообслуживания. Кроме того, решение Dell EMC Data Protection Suite получило партнерские статусы Advanced Technology Partner в Amazon Web Services (AWS) Partner Network и Microsoft Partner Gold Competency в Cloud Platforms.

Cloud Control: «Управление облаком». Эта функция позволяет управлять облачными средами из любого места. Это бесплатное облачное приложение с функциями машинного обучения CloudIQ, которое дает пользователям возможность активно отслеживать состояние хранилища, прогнозировать нехватку ресурсов и обнаруживать аномалии производительности, теперь поддерживает решения PowerMax, VMAX и XtremIO. Это дополняет поддержку массивов Dell EMC Unity и SC Series. Новая интеграция с VMware обеспечивает производительность на аппаратном уровне и получение аналитики по использованию емкости, а новые мобильные приложения предоставляют доступ к CloudIQ из любого места.

Cloud Data Services: «Облачные сервисы данных». Эта функция предлагает комплексные сервисы, охватывающие все типы файлов работающих в облаке приложений, включая Isilon Cloud для Google Cloud Platform, Elastic Cloud Storage и Virtustream Storage Cloud. Unity Cloud Edition является последним дополнением к этому семейству и представляет полнофункциональное унифицированное программно-конфигурируемое хранилище (SDS), развернутое в облаке. Эти возможности позволяют пользователям легко развертывать хранилище данных Dell EMC Unity с блочным и файловым доступом с VMware Cloud на AWS. Кроме того, можно использовать гибкость развертывания в облаке для поддержки аварийного восстановления и текущих операционных требований, включая тестирование и разработку, а также аналитику данных.

Dell EMC также предлагает широкий спектр экспертных облачных консалтинговых и технологических услуг. Консультанты подразделения Dell EMC Services помогают заказчикам создавать «дорожные карты», профилировать приложения, внедрять платформы для управления облаками и автоматизации, осуществлять переход к облачной операционной модели. Эксперты могут помочь в развертывании, в переходе на облачные технологии и их оптимизации, а также обеспечить всестороннюю поддержку аппаратного и программного обеспечения в режиме 24x7, чтобы получить оптимальную производительность системы и сократить время простоя. С помощью управляемых сервисов Dell EMC клиенты могут получить еще более высокую эффективность: консультанты будут управлять их облачной инфраструктурой. С помощью услуг Dell EMC Education Services клиенты могут получить навыки работы с многооблачными средами и в области валидации, в которых они нуждаются для успешного планирования, проектирования и управления облачными инфраструктурами.

Новая веб-площадка Dell EMC Cloud Marketplace объединяет возможности группы компаний Dell Technologies в одном месте. Она предлагает большой выбор облачных платформ, расширенные возможности облачной инфраструктуры, а также консалтинговые и технологические услуги и модели потребления в формате самообслуживания.