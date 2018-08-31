Платформа «БАРС Груп» поддерживает стандарт подписи по ГОСТу

«БАРС Груп», дочерняя компанияй Национального Центра Информатизации, объявила о том, что ее платформа BarsUP.Anypoint Gateway теперь поддерживает новый стандарт цифровой подписи по ГОСТ 34.10-2012.

BarsUP.Anypoint Gateway разработана для администрирования сервисов, управления общим доступом и настройки порядка безопасности. В целом, платформа является средством реализации единого шлюза для интеграции информационных систем, осуществляющего интеграцию для потребителей сервисов через единую точку. BarsUP.Anypoint Gateway уже успешно функционирует в рамках Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), интегрирует более 150 систем, 200 сервисов и обрабатывая в среднем 8 млн запросов в сутки.

С помощью BarsUP.Anypoint Gateway происходит аутентификация и авторизация клиентов сервисов теперь по новым правилам согласно приказу ФСБ № 149/7/1/3-58 от 31.01.2014, на основе которого федеральные и региональные органы исполнительной власти обязуются с 1 января 2019 года использовать новый стандарт цифровой подписи.

Создание системы стало ответом на рост количества информационных сервисов, интегрируемых между собой. Каждый из сервисов должен самостоятельно идентифицировать и авторизовать потребителя, проверить его цифровую подпись, и далее, применив необходимые политики, начать взаимодействовать с ним. С ростом числа сервисов и связей между ними, увеличением нагрузки на них со стороны внешних потребителей резко возрастает сложность администрирования каждым из данных сервисов. Использование общей информационной шины (ESB) часто сопровождается замедлением работы и увеличением вероятности сбоев. Эмпирическим путем было выявлено, что обработка более 100 запросов в минуту замедляет работу интеграционной шины, а увеличение запросов до 200 в минуту и выше может привести к аварийной ситуации.

BarsUP.Anypoint Gateway минимизирует время выполнения необходимых действий для обеспечения безопасности контура, таких как: маршрутизация, проверка подписи, проверка целостности запроса, авторизация клиента сервиса, а возможность масштабирования платформы обеспечивает высокую доступность при больших нагрузках.