Huawei представила мобильный процессор Kirin 980 на технологии 7 нм

Генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю на выставке IFA 2018 представил новый процессор Kirin 980 — следующий этап развития мобильного искусственного интеллекта.

Став первым коммерческим чипом, созданным по разработанному Taiwan Semiconductor Manufacturer Company (TSMC) технологическому процессу 7 нм, чип сочетает в себе производительность, эффективность и двойной модуль нейронных вычислений.

«В прошедшем году мы продемонстрировали всему миру потенциал искусственного интеллекта на базе процессора Kirin 970. В этом году мы разработали новый процессор, который не только имеет исключительные возможности для реализации технологий искусственного интеллекта, но и предлагает высочайшую вычислительную мощь, — сказал Ричард Ю. — Новые процессорные устройства (CPU и GPU) и двойной нейронный модуль делают Kirin 980 идеальным инструментом для создания решений нового поколения, повышения производительности и эффективности работы приложений».

Техпроцесс 7 нм, разработанный TSMC, позволяет разместить в Kirin 980 6,9 млрд транзисторов на площади 1 кв. см, что в 1,6 раза превосходит возможности процессора предыдущего поколения. По сравнению с техпроцессом 10 нм новая технология обеспечивает 20% повышение производительности и 40% рост эффективности.

Процессор Kirin 980 стал также первым чипом, получившим ядра на основе Cortex-A76, на 75% более мощные и на 58% более эффективные чем предыдущее поколение. Подсистема процессора Kirin использует интеллектуальный механизм Flex-scheduling, создающий трехуровневую архитектуру энергоэффективности, которая содержит два высокопроизводительных ядра на основе Cortex-A76, два энергоэффективных на основе Cortex-A76 и четыре наиболее энергоэффективных Cortex-A55.

Эта технология поручает срочные и ресурсоёмкие задачи самым производительным ядрам, большим энергоэффективным ядрам распределяет менее сложные действия, а самым экономичным отдаёт простые, рутинные задачи. Работающий на более высоких тактовых частотах по сравнению с предыдущим поколением, Kirin 980 обеспечивает более быструю загрузку приложений, улучшенную многозадачность и комфорт повседневного использования устройств.

Huawei интегрировал в новый процессор графический модуль Mali-G76. Впервые представленный в Kirin 980, Mali-G76 даёт на 46% более высокую производительность и на 178% более высокую энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением. Mali-G76 получил также инновационную технологию повышения тактовой частоты, которая использует искусственный интеллект для идентификации игровых задач и распределяет ресурсы для оптимальной производительности.

Новейший чип Kirin открывает следующий этап развития технологий искусственного интеллекта. Двойной нейронный процессорный модуль повышает эффективность выполнения интеллектуальных задач. Совместная работа двух NPU приводит к более чем двукратному повышению производительности для распознавания изображений. Процессор Kirin 980 способен распознать до 4600 изображений в минуту, что на на 120% больше, по сравнению с предыдущим поколением. Kirin 980 поддерживает общие платформы искусственного интеллекта, такие как Caffee, Tensorflow и Tensorflow Lite, и предлагает набор инструментов, упрощающих разработку решений на устройстве. Это позволяет разработчикам с легкостью использовать весь потенциал двойного нейронного модуля.

Стремясь обеспечить для пользователей лучший опыт мобильной фотосъёмки, Huawei интегрировал в новый процессор собственную систему стабилизации изображений четвертого поколения. Новый ISP поддерживает многокамерные конфигурации и включает новую технологию воспроизведения цветов в режиме HDR, которая способна управлять контрастом изображения, подсвечивая объекты в различных частях кадра. Кроме того, Kirin 980 использует решение для улучшенного шумоподавления, которое с высокой точностью удаляет дефекты картинки, не повреждая деталей изображения. Это выражается в более высоком общем качестве снимков, сделанных при низком освещении. Ещё одна новая функция ISP — отслеживание движения. С ее помощью ISP мгновенно распознаёт движущиеся объекты с точностью 97,4%, позволяя любому пользователю с легкостью фиксировать динамичные сцены.

Также в Kirin 980 использована совершенно новая технологическая цепочка обработки видеокадров, которая снижает задержку обработки на 33%.

Чтобы обеспечить мобильным устройствам на базе Kirin 980 максимальную скорость работы в беспроводных сетях, Huawei интегрировал в него модем с поддержкой LTE Cat.21 с пиковой скоростью скачивания 1,4 Гбит/с. В дополнение Kirin 980 получил поддержку агрегации несущих частот даже из разных частотных диапазонов. Это дает пользователям свободу выбора операторов сотовой связи и возможность наслаждаться максимальными скоростями передачи данных в любой точке мира.

На выставке IFA 2018 Huawei представляет также две новые градиентные расцветки флагманской серии смартфонов Huawei P20: Morpho Aurora (переливающийся синий) и Pearl White (жемчужно-белый). Цвет Morpho Aurora имитирует расцветку бабочки Морфо, а Pearl White излучает элегантность радужного перламутра.

В ближайшем будущем будет объявлено о запуске первого смартфона на процессоре Kirin 980, которым станет новый флагман серии Mate. Его выпуск намечен на октябрь 2018 года.