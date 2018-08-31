AMD сообщила о доступности Ryzen Threadripper 2950X второго поколения для заказов

AMD сообщила, что второе поколение процессоров AMD Ryzen Threadripper 2950X с 16-ядрами и 32 потоками уже доступны для заказов. При цене в $899 Ryzen Threadripper 2950X обеспечивает на 41% более высокую многопоточную производительность, чем Core i9-7900X.

AMD Ryzen Threadripper серии X были разработаны для профессионалов, энтузиастов и геймеров, использующих многозадачный режим. И теперь вместе со вторым поколением Ryzen Threadripper 2950X AMD поднимает планку за счет значительных технологических улучшений и более высоких тактовых частот, чем когда-либо. Но дело не только в этом. Платформа X399 предлагает единственное решение для тех, кому нужна эксклюзивная поддержка памяти ECC на настольных ПК и максимальное количество портов ввода-вывода. И вместе с ней удается добиться еще большего за счет ускорения системы хранения данных при помощи технологии StoreMI.

Процессоры AMD Ryzen Threadripper второго поколения используют улучшенную технологию AMD SenseMI Technology с Precision Boost 2, а также функцию Extended Frequency Range 2 (XFR2), которые дают такой же прирост производительности, как мы уже наблюдали на втором поколении процессоров Ryzen для настольных ПК. Дополнительная мощность и ценность достигаются за счет: технологии AMD StoreMI: Все обладатели платформ X399 теперь получат бесплатный доступ к технологии AMD StoreMI, которая позволяет предварительно сконфигурированным ПК загружать файлы, игры и приложения с дисков высокой емкости на скоростях, сравнимых с SSD; утилиты Ryzen Master: Как и все процессоры AMD Ryzen, второе поколение AMD Ryzen Threadripper полностью разблокированы. Вместе с обновленной утилитой AMD Ryzen Master компания AMD добавила новые функции, такие как быстрое обнаружение ядер на кристалле и внутри CCX, расширенные возможности управления оборудованием, а также простые схемы оптимизации нагрузок в один клик; Precision Boost Overdrive (PBO): Новая функция повышения производительности позволяет отменить ограничения разгона в многопоточном режиме за счет дополнительного питания на материнских платах премиального класса.