Российская ОС «Альт 8 СП» получила сертификат ФСТЭК

Российская операционная система «Альт 8 СП» получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Программный продукт соответствует новым требованиям ФСТЭК России к операционным системам. Действие сертификата № 3866 распространяется до 10 августа 2023 г.

«Альт 8 СП» семейства Linux разработана «Базальт СПО» и производится ИВК для организаций, которым необходимы отечественные решения с высоким уровнем защиты. Операционная система позволяет организациям выполнить требования Приказов ФСТЭК №17 «Требования по защите информации, содержащейся в государственных информационных системах» от 11.02.2014 и №21 «Требования по защите персональных данных» от 18.02.2014. «Альт 8 СП» включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

На основе ОС «Альт 8 СП» можно осуществлять построение государственных информационных систем (ГИС) и информационных систем персональных данных (ИСПДн) до 1 класса (уровня) защищенности включительно.

Сертификационные испытания провела испытательная лаборатория «НПО Эшелон».

Сертификат ФСТЭК России удостоверяет, что ОС «Альт 8 СП»: является операционной системой типа А со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну; соответствует требованиям руководящих документов: «Требования безопасности информации к операционным системам (ФСТЭК России, 2016) и «Профиль защиты операционных систем типа А четвертого класса защиты. ИТ.ОС.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2017).

«Альт» 8 СП поставляется в виде дистрибутивов для серверов («Альт 8 СП Сервер») и рабочих станций («Альт 8 СП Рабочая станция») со встроенными программными средствами защиты информации. Дистрибутивы содержат наборы программ для работы с документами, графикой, видео, аудио, с электронной почтой, в сети Интернет, совместной работы, сканирования и распознавания текстов, СУБД, поддержки доменной инфраструктуры Active Directory и FreeIPA, систему виртуализации PVE, средства управления сетью, распределенными файловыми системами и построения кластерных решений. Операционная система работает на аппаратных платформах с процессорной архитектурой х32 и х64; может использоваться для запуска отечественного системного и прикладного ПО разных классов, работающего в среде Linux.

«Это единственные российские ОС, чей жизненный цикл реализован на отечественной инфраструктуре разработки и российском репозитории "Сизиф", – отметил Алексей Смирнов, генеральный директор компании "Базальт СПО". – Контроль из юрисдикции нашей страны над реализацией жизненного цикла операционных систем "Альт" обеспечивает их технологическую независимость, соответствие требованиям российских регуляторов и совместимость отечественными аппаратными и программными решениями».

«Сегодня, когда наше государство держит курс на технологический суверенитет, "Альт 8 СП" поможет российским предприятиям и организациям заложить технологическую основу для перевода своих ИТ-инфраструктур на импортонезависимые отечественные решения, – отметил Григорий Сизоненко, генеральный директор ИВК. – На основе ОС "Альт 8 СП" будут построены масштабные и надежные решения для систем специального назначения».