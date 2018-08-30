AMD представила видеокарту Radeon Pro V340 для виртуализации ЦОД

AMD представила видеокарту Radeon Pro V340, высокопроизводительное решение с двумя GPU для инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), созданное специально, чтобы обеспечить поддержку и ускорить требовательные к ресурсам виртуальные нагрузки в ЦОД, включая САПР, приложения для дизайна, сервисы рабочих столов (DaaS) и рендеринг.

Видеокарта AMD Radeon Pro V340 представляет собой решение с двумя GPU на базе архитектуры AMD Vega, оптимизированной для производительности и высокой плотности размещения пользователей в виртуальных средах. Это первое аппаратное решение для VDI, оснащенное 32 ГБ быстрой памяти нового поколения с высокой пропускной способностью. Оно обеспечивает достаточное количество емкости и нужную скорость для сложных нагрузок в сфере дизайна и мультимедиа.

Видеокарта AMD Radeon Pro V340 использует технологию AMD MxGPU, аппаратную систему виртуализации GPU, основанную на базе стандартной технологии SR-IOV (Single Root I/O Virtualization). Сочетая возможности программного обеспечения и аппаратных технологий, которые обеспечивают виртуализацию графики для современных облачных сред, AMD MxGPU гарантирует предсказуемый уровень производительности при высокой в отрасли плотности пользователей без дополнительных лицензионных отчислений.

«Как флагман нашей новой линейки Radeon Pro V-серии, видеокарта Radeon Pro V340 поддерживает расширенные средства безопасности и помогает с минимальными затратами обеспечить поддержки и ускорить работу современных виртуальных нагрузок в ЦОД», - сказал Оги Брикич (Ogi Brkic), руководитель подразделения Radeon Pro в AMD.

«Видеокарта AMD Radeon Pro V340 позволит нашим заказчикам применять технологии виртуализации рабочих столов и приложений для самых требовательных к графике задач, - сказал Шэлдон Д'Паива (Sheldon D’Paiva), директор по маркетингу продуктов VMware. - Вместе с Radeon Pro для VMware администраторы смогут легко настраивать среды VDI, быстро предоставляя виртуальные GPU уже созданным виртуальным машинам и позволяя сотням профессионалов работать, сделав всего несколько кликов мышкой».

«Благодаря увеличенной плотности, ускоренному фрейм-буферу и увеличенной безопасности видеокарта AMD Radeon Pro V340 представляет собой новый и мощный выбор для наших заказчиков, вместе с которым они могут организовать Citrix Workspace даже для самых требовательных к ресурсам приложений», - сказал Келвин Хсу (Calvin Hsu), вице-президент по маркетингу продуктов в Citrix.

Видеокарта AMD Radeon Pro V340 обладает продвинутыми функциями и поддерживает необходимые технологии для корпоративных, DaaS и облачных игровых решений, помогая ускорить виртуальные рабочие процессы.

Повышенная плотность пользователей: поддержка до 32 виртуальных машин на 1 ГБ, что на 33% больше, чем у конкурентных решений.

Встроенный модуль кодирования: возможность сжимать независимые видеопотоки, как в H.264, так и в H.265. Обеспечивает пользователей из сферы дизайна и производства тем качеством видео, которого они ожидают, а также позволяет ИТ-менеджерам избежать задержек на CPU.

Сверхбыстрый фрейм-буфер: память HBM2 с коррекцией ошибок (ECC) и меньшим энергопотреблением, чем у конкурентных решений позволяет ускорить загрузку приложений и работать быстро.

Встроенный процессор безопасности: обеспечивает защищенную загрузку и возможность работы с зашифрованным хранилищем.

Видеокарты AMD Radeon Pro V340 ожидаются в продаже в 4 квартале 2018 года от ведущих поставщиков систем.