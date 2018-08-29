ЦРПТ и производитель молочных продуктов «Галактика» протестируют нанесение цифровых кодов Data Matrix

Центр развития перспективных технологий, оператор единой национальной системы маркировки «Честный ЗНАК», и один из крупнейших производителей молочных продуктов в России «Галактика» заключил соглашение о сотрудничестве.

Компании договорились протестировать нанесение цифровых кодов Data Matrix на разные упаковки готовой молочной продукции в тестовых лабораториях ЦРПТ и непосредственно на производственной площадке «Галактики».

«Галактика» уделяет большое внимание контролю качества продукции на всех этапах ее передвижения, создает удобные для покупателей возможности, позволяющие самостоятельно проверить происхождение любого товара. Стремление к созданию честного и понятного для покупателей рынка очень близко Честному ЗНАКу и достижение такой цели возможно, в первую очередь, с компаниями, разделяющими нашу позицию», – сказал председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

«Мы всегда находимся в поиске новых технологических решений не только на производстве, но и в потребительском сегменте и стремимся к тому, чтобы наш покупатель мог проследить путь любого товара от фермы до полки магазина. Мы будем рады обеспечить дополнительный сервис проверки на базе цифровой платформы в интересах наших покупателей», – сказал директор по развитию группы компаний «Галактика» Олег Дю.

На площадке «Галактики» помимо собственной линейки производится молочная продукция финской Valio, что является подтверждением высокого уровня системы качества отечественной компании. Valio и шведский производитель упаковки Tetra Pak стали стратегическими партнерами комбината «Галактика» и делятся с его сотрудниками передовым опытом в своих отраслях.