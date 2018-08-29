Решение SAS Regulatory Content упростит переход на МСФО 17

Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО 17) вступает в силу с 1 января 2021 г.: он внесет кардинальные изменения в международный порядок учета страховой деятельности более чем в 100 странах, включая Россию, и потребует полной перестройки ряда бизнес-процессов. Его основная цель — повысить прозрачность отрасли за счет улучшения сопоставимости финансовых отчетов и показателей прибыли или убытков, в том числе за счет более четкого порядка признания страховых премий.

Внедрение нового стандарта станет самым масштабным изменением страховой системы за последние десятилетия. На этапе интеграции оно несколько осложнит работу актуариев, специалистов по бухгалтерскому учету и менеджеров по рискам по всему миру, в том числе и в России. В частности, МСФО 17 существенно повлияет на отчетные данные российских страховых компаний, потребует серьезного обновления существующих систем и процессов и при этом отразится на работе других департаментов компаний — от юридических служб до ИТ-сектора и актуарного направления.

Чтобы оптимизировать и упростить переход на МСФО 17, SAS предлагает страховщикам комплексное решение, учитывающее все требования нового стандарта подготовки финансовой отчетности. SAS Regulatory Content для МСФО 17 — это единая интегрированная система для актуариев, бухгалтеров и ИТ-специалистов, построенная на той же гибкой, высокопроизводительной аналитической платформе, которая уже помогает соответствовать требованиям положений Solvency II и МСФО 9. Решение включает необходимые методы расчета по МСФО 17 (BBA / GMM, PAA и VFA), общую преднастроенную модель данных, а также повторяющиеся, настраиваемые и полностью прозрачные шаблоны процессов. Оно поможет подготовить продвинутую отчетность с расширенным функционалом детализации и доступа к исходным данным и полностью интегрируется в существующие бухгалтерские и актуарные решения.

«В связи с вступлением в силу МСФО 17, помимо надежной аналитики и оптимизированных по производительности расчетов, страховщики будут обязаны обеспечивать целостность, прозрачность и эффективное управление процессами сбора и интеграции данных автоматизированным промышленным способом. При этом переход на новый стандарт усложняется неоднородностью ИТ-ландшафта страховых компаний, тем, что многие системы по-прежнему не интегрированы», – сказал Степан Ванин, руководитель направления решений для страхового сектора SAS Россия/СНГ.

Одними из первых инструменты SAS внедрили немецкая финансовая группа Wüstenrot & Württembergische (W&W) и HDI Seguros — мексиканский филиал немецкой HDI Global Insurance Company.

«Кажется, что январь 2021 г. еще далеко, но следует учитывать, что уже в 2020 г. страховщики должны представить сравнительные результаты на основе данных 2019 г. Следовательно, к этому времени нужно выполнить большую часть внедрения и провести обучение сотрудников», — отметил Степан Ванин.