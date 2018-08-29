Red Hat представила решение по миграции корпоративных инфраструктур виртуализации

Red Hat представила решение для миграции корпоративных инфраструктур виртуализации. Устаревшие платформы виртуализации могут сдерживать инновации и развитие корпоративных IT-систем, ограничивая возможности перехода на гибридные IT-инфраструктуры для гибкого распределения нагрузок и ресурсов между виртуальными, физическими и облачными средами.

Зачастую затраты на поддержание имеющихся инфраструктурных решений блокируют значительную часть корпоративного IT-бюджета. По мнению Gartner, в условиях жестких бюджетных ограничений и роста числа решаемых задач, IT-подразделениям трудно просчитать, оценить и отстоять статьи IT-расходов на цифровую трансформацию бизнеса. Выделяя средства на эти цели по остаточному принципу, организация рискует надолго отложить цифровую трансформацию и внедрение новых технологий.

Новое предложение Red Hat поможет справиться с этой проблемой и убрать препятствия на пути к цифровой трансформации. Решение Red Hat для инфраструктурной миграции поможет сократить издержки и ускорит инновации на базе облачных и контейнерных технологий, избавившись от проприетарных систем виртуализации. Решение также создает фундамент для перехода к облачным приложениям на основе Linux-контейнеров, Kubernetes, IT-автоматизации и других технологий с открытым исходным кодом.

Решение Red Hat для инфраструктурной миграции помогает ускорить трансформацию предприятия за счет более безопасной миграции и управления рабочими нагрузками на инфраструктурной платформе с открытым исходным кодом.

Стандартный процесс миграции состоит из следующих этапов. Обследование – на этом этапе специалисты Red Hat Consulting вместе с сотрудниками заказчика анализируют ситуацию и определяют масштаб работ. Пилотная миграция – на этом этапе выполняется развертывание и сопровождение новой платформы на базе гибридной облачной инфраструктуры и средств управления Red Hat. Цель пилотной миграции – продемонстрировать заказчику типовые подходы, создать технический фундамент для последующей работы и выработать требования к полномасштабной миграции.

Полномасштабная миграция – на этом этапе IT-подразделения заказчика получают возможность провести массовую миграцию рабочих нагрузок. Red Hat Consulting предлагает помощь в дизайне архитектуры и внедрении с целью построения и оптимизации промышленных IT-инфраструктур, унификации и отладки процессов сопровождения пулов виртуализации, а также реализации сложных сценариев миграции.

После обследования заказчик получает рекомендации по построению более гибкой платформы виртуализации с открытым исходным кодом на основе следующих технологий Red Hat.

Red Hat Virtualization – платформа с открытым исходным кодом и централизованной системой управления для виртуализации рабочих нагрузок Linux и Windows. Может применяться как для более гибкой и эффективной эксплуатации традиционных рабочих нагрузок, так и в качестве отправной точки при переходе к облачным и контейнерным приложениям.

Red Hat OpenStack Platform – построена на основе корпоративной ОС Red Hat Enterprise Linux и предназначена для реализации облачных архитектур на базе корпоративной инфраструктуры с целью повышения эластичности, масштабируемости и эффективности предоставления IT-ресурсов.

Red Hat Hyperconverged Infrastructure – семейство решений, включающее Red Hat Hyperconverged Infrastructure for Virtualization и Red Hat Hyperconverged Infrastructure for Cloud, предназначенное для консолидации вычислительных, сетевых и СХД компонентов IT-инфраструктуры с целью сокращения расходов и сложности управления.

Благодаря новым средствам миграции, которые базируются на технологиях управления Red Hat, включая Red Hat Ansible Automation, новые рабочие нагрузки могут предоставляться пользователям в полностью автоматизированном режиме самообслуживания. Кроме того, эти новые средства помогают IT-специалистам быстрее и проще мигрировать нагрузки в гибридные и мультиоблачные среды. При этом старые нагрузки анализируются и переносятся на новую инфраструктуру с использованием средств управления корпоративного класса, обеспечивающих контроль на всех этапах.

После миграции IT-инфраструктуры, для части приложений может оказаться эффективнее использовать контейнеры вместо виртуальных машин. Поэтому решение Red Hat для инфраструктурной миграции позволяет заказчику задействовать Linux-контейнеры и средства оркестрации Kubernetes в рамках гибридной облачной платформы Red Hat OpenShift Container Platform. Предлагаемая в качестве самостоятельного продукта, а также в составе программного пакета Red Hat Cloud Suite, эта платформа помогает упростить перенос имеющихся приложений в контейнеры Linux и позволяет организации реализовать преимущества облачных рабочих нагрузок без отказа от уже имеющихся инфраструктурных IT-компонентов.

Red Hat также работает над новыми способами преодоления разрыва между технологиями контейнеров и виртуальных машин, поскольку взаимная изоляция этих стеков иногда может создавать барьеры на пути к цифровой трансформации в виде излишней сложности и ограничений в части интеграции. Одним из примеров таких инноваций стала недавно представленная Red Hat контейнерно-ориентированная виртуализация на основе открытого проекта KubeVirt, позволяющая работать с виртуальными машинами таким же образом, как и с Linux-контейнерами.