CyberPower анонсировала линейку новых ИБП серии UTG

CyberPower объявила о выпуске нового поколения линейно-интерактивных ИБП - серия UTG. Это самые доступные ИБП компании, в которых реализована технология CyberPower – GreenPower UPS, позволяющая экономить до 80% затрат на электроэнергию.

Запатентованная компанией CyberPower технология GreenPower UPS явилась ответом на стремительный рост цен на электроэнергию и повышение внимания к проблемам защиты окружающей среды. Реализованный уникальный байпасный переключатель и двойная система зарядного устройства позволяют существенно экономить электроэнергию, при этом серьезно снижая тепловыделение.

На сегодня серию представляют четыре модели: UT650EG и UT850EG с евро розетками, UT650EIG и UT850EIG с компьютерными розетками.

Низкий расход электроэнергии снижает общую стоимость владения устройством, что экономически выгодно и домашнему и корпоративному пользователю. Серия UTG может стать отличным решением для защиты персонального компьютера, мелкого сетевого оборудования, офисной техники, аудио и видеооборудования, сетевых хранилищ. Кроме этого, ИБП серии UTG с успехом могут использоваться в отраслевых решениях, например, для защиты кассовых аппаратов, терминалов. Все модели серии совместимы с генераторами.

ИБП серии UTG имеют встроенный стабилизатор напряжения (AVR) и характеризуются широким диапазоном входного напряжения (165-290В), что позволяет реже задействовать батареи и тем самым бережно относится к их ресурсу.

Во всех моделях серии реализована возможность подключения по USB и защита канала передачи данные RJ11/RJ45 с гарантировано высокой скоростью работы. Все выходные разъемы обеспечивают питание от батареи, к моделям с евро розетками можно подключить до 3 устройств, к моделям с компьютерными розетками – до 4 устройств.

Традиционно для CyberPower, корпус ИБП выполнен из качественного пластика и для удобства пользователя реализована возможность управления звуковым сигналом и светодиодная индикация. Управление ИБП и мониторинг состояния сети и батарей могут быть настроены через фирменное программное обеспечение PowerPanel®Personal Edition.

Мировая премьера модели прошла в европейском офисе CyberPower в Гамбурге в августе 2018 года, на Российском рынке модель появится в первых числах сентября.