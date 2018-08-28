Project Support обеспечил работу аудиовизуальных устройств на форуме «Армия-2018»

Project Support (ГК Avilex), специализированная инсталляционная и сервисная компания в сфере визуализации, информационных технологий и безопасности, осуществила поддержку мультимедийных систем при проведении Армии 2018 и Армейских игр, включая техническое сопровождение объектов конгрессно-выставочного центра «Патриот», демонстрационных кластеров, а также других зон военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации, таких как зона Военно-космических сил РФ, экспозиция, посвященная конфликту в Сирии, Партизанская деревня, зона ЮнАрмии и другие.

Инженеры компании обеспечили бесперебойную работу всех ключевых мультимедийных комплексов: многофункциональных залов совещаний, в которых проходили конференции и переговоры с участием первых лиц страны и иностранных делегаций, работа секций и тематических форумов; видеоэкранов в главных выставочных павильонах, холлах и входных группах; медиафасадов основных зданий, а также сотен видеоэкранов различного формата, позволивших десяткам тысяч зрителей наблюдать за основными событиями форума и динамическими показами самой современной военной техники из любой точки территории парка.

«На протяжении всего мероприятия от наших инженеров требовалось обеспечить бесперебойную работу всех экранов, звуковых систем, а также автоматизированных мультимедийных комплексов, - сказал Дмитрий Добровольский, генеральный директор Project Support. – Высокий уровень мероприятия не допускал ни минуты простоя, ни одного отклонения в работе достаточно сложных систем. Нам удалось справиться с поставленной задачей за счет тщательной подготовки и эффективной координации работы инженеров и организаторов мероприятия».

Международный военно-технический форум «Армия-2018» стал предметом пристального внимания российских и иностранных гостей. Уличная экспозиция форума заняла площадь в 500 000 кв. м, а в павильонах парка «Патриот» новейшие достижения были представлены на 65 000 кв. м. Более 1200 российских и иностранных участников установили свыше 18 000 экспонатов, а на динамических показах зрители смогли увидеть легендарные пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи» на самолетах Миг-29 и Су-30СМ, а также полеты «Ночных охотников» и многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. На полигоне «Алабино» выступили экипажи танков Т-90, а также были показаны самоходные пусковые установки «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» и сухопутный кластер - полигон «Алабино» оснащены современной аудиовизуальной инфраструктурой и средствами оперативного информирования, включающей в себя множество конференц-залов и залов совещаний различного уровня, сотни экранов разных размеров и более тысячи громкоговорителей. Мультимедийные системы были спроектированы инженерами Avilex и партнерами компании, с учетом обширной территории объектов. Средства вещания поддерживают точечные трансляции для различных функциональных зон парка с возможностью передачи адресных сообщений, что позволило организаторам передавать информационные оповещения во все зоны массового пребывания посетителей - на фудкорт, парковку, железнодорожную станцию и другие объекты. Благодаря этому была обеспечена эффективная работа выставки, освещение ключевых событий и своевременное информирование гостей о предстоящих мероприятиях.

На территории фудкорта и непосредственно на месте проведения массовых мероприятий устанавливались мобильные экраны-трансформеры, была настроена постоянная трансляция динамических показов техники c полигона «Алабино», водного и авиационного кластеров на уникальный круговой медиафасад, площадью более тысячи метров, расположенный в парке «Патриот», который позволил тысячам зрителей наблюдать за ходом динамических показов с обширной территории парка.

Зрители могли услышать комментарии ведущих еще на железнодорожной станции, на парковке и в других удаленных точках, и в полной мере погрузиться в атмосферу динамических показов рядом со стационарными и мобильными экранами.

Ранее, в июле 2018 года Project Support также обеспечила сопровождение Армейских Международных Игр, которые посетило свыше 50 тысяч гостей, наблюдавших за состязаниями более 180 команд из 32 стран. Для того, чтобы обеспечить комфортный просмотр различных этапов соревнований, инженеры оборудовали систему распределенной визуализации, благодаря которой следить за борьбой команд можно было при помощи дисплеев на уличных трибунах, а также с мобильных экранов, размещенных на разных участках территории полигона «Алабино» и парка «Патриот».

На командном пункте были оборудованы VIP-трибуны, рабочие места операторов, а также небольшой конференц-зал с мультимедийными системами связи. Панорамный обзор на танковый полигон позволяет гостям штаба вживую следить за соревнованиями. Однако именно аудиовизуальное оснащение стало основным источником самой точной информации состязаниях команд военных. Штаб был оснащен широкоформатными мониторами, которые позволяли гостям одновременно просматривать изображения с разных видеокамер, изучать состязания с различных ракурсов, видеть крупные планы мишеней.

Мультимедийная система была организована таким образом, что дополнительная информация для гостей, занимающих верхние ярусы, выводится на дисплеи под потолком зала, которые полностью убираются при просмотре действий авиационной техники в небе над полигоном. Благодаря интегрированной системе управления для операторов и руководителей команд обеспечивается возможность самостоятельного выбора отображаемой информации. Система управления позволяет гостям самостоятельно переключать изображение на мониторах, наблюдая за соревнованиями в реальном времени, выводить на экраны промежуточные результаты, статистику, информацию об участниках, а также работать с видео повторами.