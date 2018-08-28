«Эвритег» и Ricoh объявили о создании совместного решения для защиты бумажных документов

«Эвритег» и Ricoh, производитель оборудования и ПО для печати, стали стратегическими партнерами и объявили о создании совместного решения Ricoh Leaks Detection Paсk для защиты документов на бумажном носителе. В случае возникновения утечки программный комплекс позволяет безошибочно определить, кто из сотрудников стал умышленным или невольным источником компрометации документа.

Ricoh Leaks Detection Paсk, разработанный на основе Ricoh StreamLine NX и системы ILD от «Эвритег», объединяет в своем составе функции хранения конфиденциальных документов, создания персонифицированных копий и обеспечивает их безопасную печать лично в руки получателю на МФУ Ricoh. В каждую распечатанную копию вносятся изменения, не заметные человеческому глазу. В то же время запатентованный алгоритм преобразований позволяет с максимальной точностью определить, для кого был создан каждый конкретный экземпляр.

StreamLine NX является платформой, на базе которой строятся решения Ricoh в области безопасной печати и управления потоками документов. Система ILD (Information Leaks Detection), разработанная «Эвритег», позволяет контролировать движение документов как на бумажных носителях, так и их электронных образов (например, сфотографированных с экрана монитора).

«В 2018 г. тема утечек конфиденциальной информации стала еще более актуальной. По данным июньского отчета Infowatch, виновниками чаще всего становятся сотрудники компаний, причем если в мире на персонал приходится чуть более 50% утечек, то в России этот показатель еще выше — 69,3%. Всего на бумажные документы все еще приходится в нашей стране более трети утечек (во всем мире лишь 8,2%). Поэтому именно в России потенциал нашего совместного решения с Ricoh выше, чем в Европе или США», — отметила Валерия Потемкина, директор по продажам и маркетингу «Эвритег».

«Компания Ricoh имеет многолетний опыт в сфере защиты данных. Вот уже более 20 лет компания оснащает свои печатные устройства модулями полного удаления временных данных с жесткого диска. Мы постоянно работаем над развитием наших возможностей по обеспечению безопасности. И сегодня мы рады объявить о нашем новом стратегическом партнере – компании "Эвритег". Я твердо верю в то, что стремление обоих брендов к совершенству является отличным признаком долгого сотрудничества», — отметил Сатоши Маруяма, Директор по маркетингу Ricoh Rus.

Совместное решение «Эвритег» и Ricoh уже доступно в режиме тестовой эксплуатации, его коммерческий релиз состоится осенью 2018 г.