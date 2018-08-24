WiseAdvice внедрила «1С:Управление холдингом 8» в PPF Real Estate Russia

Специалисты WiseAdvice автоматизировали деятельность компании PPF Real Estate Russia. Новая система, созданная на основе «1С:Управление холдингом 8» и «1С:Документооборот КОРП», помогла унифицировать правила финансового учета в 56 юрлицах предприятия. Управленческая отчетность формируется в 3,5 раза быстрее. Ускорилось согласование договоров. Организован оперативный контроль взаиморасчетов с клиентами. Дебиторская задолженность сокращена на 15%.

PPF Real Estate Holding является частью международной инвестиционной Группы PPF. Будучи девелопером, инвестором и профессиональным консультантом в области недвижимости, холдинг управляет портфелем объектов недвижимости Группы PPF, расположенных в ряде стран Европы.

Холдинг делится на две ветви – PPF Real Estate, которая работает в некоторых европейских странах, и PPF Real Estate Russia, которая управляет портфелем объектов недвижимости группы PPF в России. Сегодня PPF Real Estate Russia обеспечивает комплексное обслуживание более 26 проектов. Объем активов под управлением компании превышает 2 млрд евро.

В структуре компании – 56 юридических лиц, у каждого из которых имеется до 30 центров финансовой ответственности. Ранее для задач финансового учета и договорной работы они использовали большое количество электронных таблиц и самостоятельно созданную, но низкопроизводительную, учетную систему, представляющую собой 20 разрозненных информационных баз. Работа с договорами и ведение справочника контрагентов не были стандартизированы, сотрудники вносили данные в базы в разных форматах. В связи с этим данные часто дублировались, обмен информацией между отделами был затруднен. Много времени уходило на сбор и сверку данных для управленческой и регламентированной отчетности. Руководство не получало оперативных отчетов о финансово-экономическом состоянии подразделений. Было сложно планировать распределение ресурсов, контролировать затраты и соблюдение условий сделок.

Предприятие остро нуждалось в новой, единой для всех подразделений, информационной системе, которая позволила бы унифицировать работу с договорами и справочником контрагентов, ускорить сбор консолидированной отчетности, усилить контроль за взаиморасчетами с клиентами.

Для решения поставленных задач были выбраны системы «1С:Управление холдингом 8» и «1С:Документооборот КОРП». Партнером по внедрению стала компания WiseAdvice, имеющая большой опыт автоматизации задач финансового управления.

В новой системе ведется финансовый учет 56 юрлиц по единым правилам. Скорость подготовки отчетности руководству увеличилась в 3,5 раза. Менеджмент компании теперь оперативно контролирует расходы и более точно прогнозирует будущие затраты.

Создана общая для всех подразделений база договоров и контрагентов с едиными финансовыми справочниками. Установлены четкие правила доступа сотрудников к информации. Упрощена совместная работа по изменению договоров, стандартизировано их формирование и согласование. Время согласования договоров и подготовки аналитических отчетов по договорам значительно сократилось.

Интеграция «1С:Управление холдингом» и «1С:Документооборот» позволила в автоматическом режиме контролировать сроки оплаты по договорам и анализировать структуру дебиторской задолженности по различным критериям. Это помогает менеджменту принимать оперативные решения для защиты финансовых интересов компании. В результаты величина дебиторской задолженности снижена на 15%.

Организовано оперативное ведение регламентированного учета. Настроен обмен информацией между операционными, финансовыми и бухгалтерскими службами. Сотрудники больше не тратят время на выверку и объединение данных из разрозненных систем и файлов. В итоге в 2,5 раза сокращено время на подготовку отчетности и отправление ее в контролирующие органы.

Шебзухов Арсен, директор департамента ИТ «ППФ Риэл Истейт Раша», отметил: «Мы запустили проект внедрения систем "1С:Управление холдингом 8" и "1С:Документооборот КОРП", чтобы оптимизировать внутренние процессы, касающиеся управленческого и финансового учета. Безусловно, мы достигли цели: по оценкам самих сотрудников эффективность их работы увеличилась почти в два раза. Но при этом система позволила достичь и таких целей, которые непосредственно в начале проекта нами не ставились – это сокращение дебиторской задолженности и оптимизация работы с контролирующими органами».