«Ташир» оборудует новостройки российской системой «умного» дома

В начале августа 2018 г. в московском ЖК «Розмарин» ГК «Ташир» появилась «умная» секция, подключенная к платформе MySmartFlat компании «Юникорн». Продукт объединяет «умную» квартиру, «умное» ЖКХ и локальный бизнес в единую экосистему.

В планах ГК Ташир дальнейшее сотрудничество с «Юникорн» по внедрению дополнительных услуг для жильцов. Также на согласовании находится подключение еще одного трехсекционного жилого комплекса в ЖК «Розмарин».

«Рынок развивается, "умные" квартиры становятся все более популярными. Руководствуясь привлечением спроса со стороны клиентов, мы решили подключить к системе MySmartFlat пробную шестую секцию и посмотреть, как отреагируют покупатели. Еще по итогам рекламной кампании было понятно, что спрос есть, люди активно интересовались. Комплекс уже заселен на 60%, и мы планируем продолжать сотрудничать с "Юникорн" – по просьбе жильцов будем автоматизировать коммуникацию с управляющей компанией, управление шлагбаумами, устанавливать домофонию и т.д. Возможно, будем подключать и другие комплексы к платформе – на сегодня к MySmartFlat нет никаких претензий», – отметила руководитель проектов отдела продаж ГК «Ташир» Любовь Козубова.

MySmartFlat – это цифровое отражение экосистемы жилого комплекса, которое застройщик может начать формировать еще на этапе строительства. Платформа обеспечивает взаимодействие между всеми участниками экосистемы: жителями, застройщиком, управляющей компанией и бизнесом. Кроме того, есть возможность интеграции общедомовых инженерных систем и систем домашний автоматизации – M2M-, Р2М- и М2Р-взаимодействия. MySmartFlat может играть роль единого центра управления жилыми комплексами – собирать множество кусочков пазла в единую картину.

Благодаря собственному аппаратному и программному обеспечению компания вывела «умные» квартиры на массовый рынок, сделав их доступными для собственников и девелоперов. Стоимость решений начинается от 5 тыс. руб.

Таким образом, для застройщика MySmartFlat – это инструмент формирования конкурентных преимуществ за счет использования последних информационных технологий. Для управляющих компаний – канал связи с жильцами. Для бизнеса – инструмент для осуществления продаж. Для собственника – универсальное и недорогое решение для «умного» дома.

«MySmartFlat – это универсальное облачное решение, которое рынок ждет уже давно. Нам позволяет об этом говорить пятнадцатилетний опыт разработок систем "умный дом". Мы смогли максимально удешевить продукт, чтобы сделать его доступным и для девелоперов, и для управляющих компаний, и для самих собственников. Платформа выгодна также телеком операторам, которые на ее основе могут реализовывать свои решения. В ближайшее время мы планируем запустить отдельно умные девайсы Sapfir, которые будут продаваться по приемлемым ценам в строительных магазинах и у операторов связи. Это мультисенсоры, которые смогут общаться с умным облаком MySmartFlat и управлять всеми сервисами и устройствами: температурой, влажностью, освещением, блютус устройствами, телевизорами, кондиционерами и т.д. С нашим решением мы планируем стать лидерами рынка уже в течение нескольких лет», – сказал основатель компании «Юникорн» Алексей Южаков.