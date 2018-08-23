10 млрд чеков «Первого ОФД» обеспечены с помощью оборудования Dell EMC

«Первый ОФД» объявил о принятии 10-миллиардного чека нового образца. Сейчас через систему Первого ОФД проходит около 30 миллионов чеков в сутки. В тоже время мощности позволяют пропускать через себя 20 000 товарных позиций в секунду или более 1 миллиарда чеков в сутки. Благодаря новым и отказоустойчивым серверам Dell EMC «Первый ОФД» может обрабатывать данные большого числа клиентов в режиме онлайн. Комплексное решение обеспечивает бесперебойную работу инфраструктуры оператора фискальных данных, гарантируя доступность бизнес-систем и высокую производительность обработки информации о транзакциях потребителей.

«Деятельность оператора фискальных данных напрямую зависит от возможности хранить и обрабатывать огромное количество информации. Мощные серверы Dell EMC позволяют не только построить устойчивую и защищенную от сбоев ИТ-инфраструктуру, но и иметь возможность работать с ней в режиме онлайн. Количество касс, подключенных к нашей системе, стремительно возрастает, вместе с ними в геометрической прогрессии растет и количество чеков. Уже сейчас их 10 миллиардов, наши серверы готовы к еще большей нагрузке», – отметил директор по эксплуатации «Первого ОФД» Денис Заяшников.

«Для нас большая честь, что один из крупнейших операторов фискальных данных в России использует высокопроизводительные серверы Dell EMC, которые помогают обеспечить высокую вычислительную мощность и скорость обработки данных онлайн. 10 миллиардов чеков – это впечатляющая цифра, и мы уверены, что темпы роста"Первого ОФД" будут стабильно наращиваться», — сказал Михаил Орленко, руководитель департамента серверных и сетевых решений Dell EMC в России, Казахстане и Центральной Азии.