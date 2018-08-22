СПбМТСБ выбрала DataSpace в качестве дата-центра для размещения ИТ-оборудования

СПбМТСБ (Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа) выбрала ЦОД DataSpace в качестве одной из площадок для размещения своей ИТ-инфраструктуры.

Непрерывная работа биржевой инфраструктуры является основой торгового и расчетно-клирингового обслуживания для продавцов и покупателей товарно-сырьевого рынка. Гарантии бесперебойной работы ЦОД DataSpace, эксплуатируемого без простоев и перерывов оказываемых услуг с момента запуска в 2012 г., стали решающим фактором при выборе площадки для размещения ИТ-инфраструктуры СПБМТСБ.

«СПбМТСБ – современная высокотехнологичная биржа. В качестве независимой и крупнейшей площадки для торгов на товарно-сырьевом рынке биржа ставит перед собой задачи предоставления надежного и эффективного торгового и расчетно-клирингового обслуживания для продавцов и покупателей товарно-сырьевого рынка. Мы выбрали дата-центр DataSpace по следующим критериям: высокий уровень надежности, подтвержденный сертификатом Uptime Institute – Tier III Operational Sustainability уровня Gold и 100% доступность ЦОД по электропитанию, гарантии которой зафиксированы в соглашении о сотрудничестве» – отметил вице-президент СПбМТСБ Игорь Белоусов.

«ЦОД DataSpace является уникальной площадкой, объединившей крупнейшие в России биржи, участников торгов акциями, облигациями, валютой, инструментами денежного рынка, товарами, сырьевыми и топливно-энергетическими ресурсами. Непрерывная работа инженерной инфраструктуры ЦОД является важнейшим компонентом бесперебойной работы биржевой ИТ-платформы. DataSpace выступает надежным партнером для финансовых институтов и участников биржевых торгов, предоставляя высокий уровень сервиса и условия для непрерывной работы ИТ-инфраструктуры» – отметил Сергей Рассказов, генеральный директор DataSpace.