Inventive Retail Group: российский рынок DaaS в 2018 г. достигнет 2,5 млрд рублей

Эксперты Inventive Retail Group, управляющей специализированными магазинами электроники, детских и спортивных товаров, проанализировали формирующийся российский рынок DaaS (Device-as-a-Service, устройство как сервис). Первые проекты в РФ запустили транснациональные компании, у которых уже был опыт в Европе и Северной Америке.

Объем российского рынка DaaS в 2018 году достигнет 2,5 млрд руб., что на 20-25% больше итогов 2017 года. В последующем рынок DaaS продолжит расти на 15-20% в год.

Крупнейшие потребители DaaS – торговые сети федерального масштаба (40,7% от общего объема российского рынка на август 2018 г.), для которых мобильность сотрудников критически важна.

Менее востребована подобная модель на производстве (19,8%), в медицина (11,8%) и ИТ (10,6%). «Облачное» владение гаджетами только начало проникать в банки (2,7%), госсектор (0,8%) и на транспорт (0,6%). Наибольшим спросом на рынке DaaS пользуются устройства топовых брендов – Apple и Samsung. Их совокупная доля превышает 80% от общего объема российского рынка DaaS.

Крупнейшие интеграторы проектов Device-as-a-Service – компании-дистрибуторы мобильной и компьютерной техники, специализированные ритейлеры, розничные подразделения операторов связи. Лидером является управляющая сетями магазинов re:Store и Samsung компания Inventive Retail Group (20% доли по количеству проектов по итогам I квартала 2018 г.). В общей сложности она сопровождает пятую часть всех проектов.

Сделки на рынке проводятся по отработанной модели лизинга, в которых финансовыми партнерами выступают банки или специально созданные кредитные организации, такие как HP Finance Services (47,7% доля по выручке по итогам I квартала 2018 г.), «Юникредит лизинг» (11,4%), «РБ Лизинг» (8,4%), «Северная Венеция» (7,8%), «Альфа-Лизинг» (4,7%). Пятерка крупнейших игроков лизинговых услуг контролирует около 80% финансирования рынка DaaS.