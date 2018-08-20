В Татарстане запущен завод по производству тонера и картриджей

«Ростонер» и «МПС.Центр» объявили о запуске первого в России завода по производству тонера и картриджей.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе своего визита в ОЭЗ «Алабуга» ознакомился с завершением первого этапа пуско-наладочных работ на заводе «Ростонер» – первом российском производстве тонеров и картриджей для копировально-множительной техники. Директор завода Иван Ветряк представил производственные мощности, а также рассказал об особенностях рынка тонеров в России.

По оценкам экспертов, отечественные потребители полностью завязаны на импортной продукции: в Россию ежегодного импортируется 20 млн оригинальных и совместимых картриджей, заправляется и восстанавливается 40 млн картриджей, ежегодный объем потребления импортного порошка составляет около 5000 тонн, что эквивалентно 2,5 млрд руб.

Реализация проекта «Ростонер» в полном объёме позволит снизить зависимость от импорта тонера и картриджей на 80% к 2020 году в России и обеспечить потребителям экономию около 20% на покупке картриджей за счёт локализации производства. Годовой объём производства тонера на предприятии составит 600 тонн, одновременно ведутся работы по разработке и сертификации первых картриджей отечественного производства для ключевых моделей оргтехники, используемых в России. В горизонте 3-х лет предприятие создаст до 80 рабочих мест и сможет принести в бюджет Татарстана 380 млн руб в виде налоговых поступлений и отчислений во внебюджетные фонды.

«Наконец-то российский потребитель может стать независимым от иностранной продукции и её неоднородного качества благодаря полному циклу производства и продаж, доступных и стабильных цен и отличного качества тонеров и картриджей отечественного производства. Мы планируем развивать эти направления в рамках двух компаний: «Ростонер» как производитель и «МПС.Центр» как ИТ- и сервисная компания, предоставляющая услугу печати и разрабатывающая программное обеспечение для управления печатью в организациях. Бережливое производство остаётся востребованным подходом на предприятиях Татарстана и в других передовых регионах России. Мы поддерживаем этот тренд с помощью правильной бизнес-модели оплаты за отпечаток. 70% компаний США и Европы работают именно по такой модели, чтобы снять всю головную боль клиента по поводу обслуживания оргтехники, закупки и заправки картриджей, снизить минимум на 20% все расходы по этим статьям и сделать эти затраты подконтрольными и управляемыми», – комментирует директор предприятия Иван Ветряк.

Компания «МПС.Центр», являясь стратегическим партнёром завода «Ростонер», предоставляет услугу сервиса печати, то есть берёт на себя решение всех задач, связанных с закупкой, обслуживанием и ремонтом копировально-множительной техники и её комплектующих. Компания работает по новой для России модели оплаты за отпечаток, когда заказчик платит только за количество сделанных копий и не несёт капитальных затрат на оргтехнику и операционных расходов на её эксплуатацию. Ключевая ценность компании – разработка российского программного обеспечения для управления средой печати в организациях.