Frost & Sullivan: беспилотники займут 40% рынка легковых машин к 2025 году

РВК совместно с консалтинговой компанией Frost & Sullivan подготовила отчет о перспективах развития рынка беспилотного автотранспорта. Исследование проведено по заказу организаторов технологических конкурсов Up Great, которые стартовали в России в рамках Национальной технологической инициативы. Один из конкурсов линейки Up Great – «Зимний город» – направлен на разработку беспилотного автомобиля для эксплуатации в экстремальных климатических условиях.

Основными игроками на рынке беспилотных автомобилей на данный момент являются ведущие автоконцерны: Tesla, Mercedes-Benz, Audi. Ford и BMW планируют выпустить первые беспилотники уже к 2021 году. Планы по созданию беспилотных машин также анонсировали компании Toyota, Uber (совместно с Volvo), Gett (с Volkswagen Group) и др.

По прогнозам Frost & Sullivan, массовая коммерциализация производителями таких решений начнется после 2025 года. К этому времени объем продаж автономных машин превысит 40% мирового рынка легковых автомобилей. Рынок беспилотных транспортных средств увеличится с текущих $1,3 до $84 млрд, продажи автономных автомобилей в абсолютных значениях достигнут 36 млн штук. Учитывая значительный объем инвестиций, в будущем на рынке останется не более трех-четырех основных игроков, предоставляющих полный спектр автоматизированных решений.

Ключевым для развития беспилотных автомобилей будущего станет требование по обработке данных в реальном времени. Использование искусственного интеллекта в этой области может стать значительным шагом вперед на пути преодоления барьера между полуавтоматическими и полностью автоматизированными автомобилями. Согласно прогнозу, к 2020 году автопроизводители смогут создать связанную экосистему, в которой транспортное средство будет самостоятельно обучаться, используя облачное хранилище данных, и получит новые возможности через обновления, доступные для загрузки беспроводным способом. Разработкой такой экосистемы сейчас занимаются мировые технологические гиганты: IBM, Intel, Cisco, Google, Amazon и Nokia.

Развитию транспортных средств высокой степени автоматизации будет способствовать активное внедрение автономных такси и увеличение использования бизнес-моделей мобильности в транспортной системе крупных мегаполисов (англ. shared mobility). Однако запуск технологий высокого уровня автоматизации вождения будет происходить, в первую очередь, на рынках развитых стран параллельно с внесением серьезных изменений в законодательную базу, которая откроет возможности использования таких систем на дорогах общего пользования.

По мнению экспертов, перспективы развития рынка автономных автомобилей в России будет зависеть от нескольких факторов.

«Во-первых, как и в остальных странах мира, для повсеместного использования таких транспортных средств в России необходимо соответствующее законодательство, которое бы разрешило беспилотным автомобилям стать полноправными участниками дорожного движения на дорогах общего пользования. Во-вторых, большую роль играет дорожная инфраструктура и бесперебойная работа систем позиционирования, без которых автономные автомобили не могут адекватно реагировать на меняющиеся дорожные условия», – отметил Алексей Волостнов, управляющий директор Frost & Sullivan в России.

«Задача бесперебойного движения беспилотников в неблагоприятной погодной обстановке пока не решена нигде в мире. Существующие прототипы не позволяют добиться приемлемого качества управления в условиях дождя, снега и плохой видимости разметки. Конкурс Up Great направлен на преодоление этого технологического барьера и поиск прорывных решений в сфере интеллектуальных беспилотных систем, которые будут востребованы не только в России, но и на глобальном рынке», – сказал заместитель генерального директора – директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов.

Конкурсы Up Great проводятся при поддержке Правительства РФ. Это первый опыт проведения подобных соревнований для разработчиков-изобретателей в России. Организаторами конкурсов выступили РВК, АСИ и Фонд «Сколково». Первый конкурс из линейки Up Great «Зимний город» направлен на разработку беспилотного автомобиля, способного передвигаться в тяжелых климатических условиях при отсутствии разметки, в дождь и снег. Его участники должны протестировать машину на полигоне, имитирующем непредвиденные дорожные ситуации. Заявки принимаются до 1 сентября. Итоги конкурса станут известны зимой 2019 года. Призовой фонд конкурса составит 175 млн руб.