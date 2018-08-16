«Ростелеком-Solar» и «Интертраст» сообщили об интеграции CompanyMedia с Solar Dozor и Solar inRights

«Ростелеком-Solar», разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, и «Интертраст» завершили интеграцию продуктов, совместное использование которых позволит заказчикам разграничивать права доступа сотрудников в системе электронного документооборота и защититься от утечки.

«Наши заказчики – крупные компании и органы государственного управления. Очевидно, что утечки конфиденциальной информации в них приведут к негативным репутационным и финансовым последствиям. Продукты "Ростелеком-Solar" совместно с механизмами защиты, реализованными в CompanyMedia, обеспечивают всестороннюю защиту этой информации. DLP-система Solar Dozor предотвращает утечку конфиденциальных данных из компании, контролируя все ключевые каналы, которыми могут воспользоваться потенциальные злоумышленники. IGA-платформа Solar inRights помогает офицеру информационной безопасности осуществлять оперативный контроль и мониторинг фактических прав доступа, предоставленных сотрудникам к ресурсам системы электронного документооборота. Для нас важным преимуществом стала простота адаптации решения под процессы разных организаций, ведь у каждого заказчика есть свои особенности, свои сложившиеся бизнес-процессы. Кроме того, Solar inRights способна выдерживать нагрузки при работе до ста тысяч пользователей. Это большой плюс, учитывая, что среди наших заказчиков немало компаний такого уровня», – сказал Владимир Горностаев, директор центра компетенции по защите информации «Интертраст».

Интеграция решений «Интертраст» и «Ростелеком-Solar» позволяет выстроить защиту электронного документооборота от различных типов угроз. Solar inRights обеспечивает разграничение доступа сотрудников, что снижает риски компрометации чувствительной информации – например, вследствие избыточного доступа, предоставленного сотруднику по ошибке, или использования корпоративной учетной записи уже уволенным сотрудником. А благодаря интеграции системы электронного документооборота с DLP-решением Solar Dozor, заказчики могут защитить наиболее значимые, конфиденциальные документы с помощью технологий тегирования, цифровых отпечатков, OCR и других.

«Интеграция решений "Интертраст" и "Ростелеком-Solar" имеет стратегическое значение, поскольку госсектор, крупные финансовые организации и производственные предприятия нуждаются в усиленной защите информации. Благодаря проведенному проекту по интеграции CompanyMedia с Solar Dozor и Solar inRights, заказчики смогут внедрять их в связке без дополнительных финансовых затрат на доработку, обеспечивающую совместимость решений», – отметил Василий Лукиных, менеджер по развитию бизнеса Solar Dozor компании «Ростелеком-Solar».