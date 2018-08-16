«Норбит» адаптировал CRM-систему bpm’online для компании «Цвет Диванов»

«Норбит» (входит в группу «Ланит») внедрила CRM-систему bpm’online в компании «Цвет Диванов». Созданное в результате проекта единое информационное пространство, в котором уже работают 600 сотрудников, позволит компании сократить цикл обработки заказа на 20% и в 1,5 раза увеличить количество повторных продаж.

Пекшева Наталия Викторовна, глава компании «Цвет Диванов», отметила: «Наша мебельная сеть быстро растет, и мы должны успевать оперативно адаптировать свои предложения под новые запросы потребителей и оперативно оценивать стандарты и качество обработки трафика в точках продаж. Благодаря новой системе мы оперативно понимаем текущую ситуацию по каждому клиенту, можем ставить задачи и отслеживать их выполнение».

Раньше данные о клиентах разрозненно хранились в Exсel и других личных файлах сотрудников и были недоступны для анализа, планирования продаж и маркетинговых активностей. Например, в системе «1С» фиксировались только подтвержденные заказы, а информация о потенциальных клиентах оставалась невнесенной в систему. Сайт компании, не связанный напрямую с работой «1С», сохранял информацию о заказах и потенциальных клиентах в отдельной базе, а настройки телефонии не позволяли фиксировать и анализировать результаты разговоров с клиентами.

Инструменты платформы bpm’online помогли нам адаптировать CRM-систему под потребности розничных салонов мебели. Сочетание двух решений на одной платформе — bpm’online sales и bpm’online customer center — позволило компании объединить все контакты, более оперативно управлять продажами и автоматизировать работу с обращениями клиентов. Так, в CRM-системе теперь мы анализируем количество активностей по отношению к каждому потенциальному клиенту до момента завершения сделки, можем анализировать отклонения фактической конверсии и ставить конкретные задачи на основе полученной статистики. Также bpm’online позволяет сегментировать и группировать клиентов по различным категориям и использовать различные типы коммуникаций в зависимости от сегмента.

Новая система также была интегрирована с программой «1С: УТ», IP-телефонией и интернет-магазином zvet.ru, что позволило объединить все процессы работы с клиентами в единой информационной среде.

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», сказал: «Наши сотрудники помогли оптимизировать и настроить ключевые бизнес-процессы мебельной компании, которые касаются ее взаимодействия с текущими и потенциальными клиентами: операции по продажам, обслуживанию клиентов, планированию и маркетингу. Таким образом, мы предложили заказчику решение, которое содержит реальные инструменты для роста продаж».

Алексей Клочков, коммерческий директор Террасофт, разработчика платформы bpm’online: «Поздравляем клиента и партнера с успешным внедрением. Платформа bpm’online станет для мебельной компании «Цвет Диванов» помощником в решении целого комплекса задач — как в управлении продажами, так и в организации клиентского сервиса. Платформа имеет множество инструментов кастомизации, которые позволяют гибко адаптировать систему под потребности заказчиков любой отрасли. Мы рады, что отечественные технологии bpm’online помогают компаниям развиваться, ускорять процессы и быстрее получать результат».