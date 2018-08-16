«Инфосистемы Джет» внедрила Oracle ZDLRA в компании «Спортмастер»

В сети спортивных магазинов «Спортмастер» реализовано одно из первых в России внедрений комплекса резервного копирования данных Oracle ZDLRA (Zero Data Loss Recovery Appliance). Решение снизило время восстановления данных в 16 раз, а также обеспечило централизованное резервирование для множества информационных систем компании. Новый подход к защите данных минимизирует риски потери критически важной информации для бизнеса.

Внедрение ZDLRA силами экспертов «Инфосистемы Джет» упростило схему защиты данных: ранее для проведения подобных регламентных работ требовалась тонкая настройка, согласующаяся с бизнес-загруженностью и учетом частичного снижения доступности ряда систем. Теперь, благодаря возможностям Oracle ZDRLA, достаточно однократно провести инициализационный бэкап, после чего комплекс автоматически фиксирует и сохраняет изменившиеся данные. Как результат — полную виртуальную копию баз данных можно получить в любой момент, что существенно снижает временные и ресурсные затраты на весь цикл регламентных работ по сопровождению. При этом, в отличие от предыдущей схемы, резервирование происходит без заметного воздействия на работоспособность систем.

В настоящий момент система используется для резервирования 36 баз данных, в том числе комплекса Oracle Exadata, ранее внедренного компанией «Инфосистемы Джет». Резервирование основной базы данных объемом 46 ТБ занимает 2,5 часа. Суточный объем резервируемых данных достигает 60 ТБ.

«Благодаря внедрению новой системы резервного копирования мы обеспечили защиту критически важных баз данных в реальном времени, полное восстановление и централизованный контроль для сотен информационных систем компании с использованием одного специализированного комплекса. Это новый подход к защите данных, обеспечивающий непрерывность нашего бизнеса», — отметил Андрей Прудовский, начальник отдела сопровождения и развертывания СУБД «Спортмастер».

«Система резервного копирования является неотъемлемой частью современного вычислительного комплекса. Поэтому в линейке решений Oracle вслед за машиной баз данных Exadata появилось решение для их резервирования, — сказал Роман Царапкин, руководитель отдела продаж «Инфосистемы Джет», — Закономерно, что одно из первых успешных внедрений ZDLRA состоялось именно в «Спортмастере», где в тесном сотрудничестве с нами активно развивается инновационное направление Engineered systems».

Компания «Инфосистемы Джет» получила право самостоятельно конфигурировать и инсталлировать программно-аппаратные комплексы Oracle Exadata Database Machine у российских заказчиков еще в 2015 году. На текущий момент интегратором реализовано более 10 проектов в области внедрения и поддержки оптимизированного программно-аппаратного комплекса в разных секторах экономики. Компания имеет высокий уровень компетенции в области баз данных Oracle, подтвержденный наличием в штате сотрудников с более чем 20 сертификатами вендора разного уровня, в том числе двух экспертов с наивысшим уровнем сертификации (Oracle Certified Master).