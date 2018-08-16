«Ангстрем-Т» отгрузил первую партию пластин в Китай

«Ангстрем-Т», предприятие по производству полупроводниковых изделий, отгрузило первую партию пластин в Китай. Отгрузка произошла в рамках контракта, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года.

Первая партия пластин содержит шесть наименований микросхем. В течении нескольких дней специалисты заказчика должны провести тестирование готовой продукции на соответствие техническим параметрам.

Подписание трех контрактов между «Ангстрем-Т» и китайской компанией Zhejiang Sirius Semiconductor Co., Ltd. на поставку полупроводниковых изделий в Китайскую народную республику прошло 24 мая 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума. На церемонии подписания присутствовали председатель Российско-Китайского делового совета Геннадий Тимченко и председатель совета директоров «Ангстрем-Т» Леонид Рейман.

Контракт предусматривает поставки полупроводниковой продукции в течение ближайших двух лет с возможностью продления этого сотрудничества. Объем отгрузок должен составить до 10 тысяч пластин в месяц. Кристаллы микросхем, выпускаемые на «Ангстрем-Т», будут использоваться при производстве смартфонов, планшетов и другой потребительской электроники. Ориентировочная сумма контракта составляет более 2 млрд руб.