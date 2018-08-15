SAP Digital Business Services возглавило рейтинг Forrester Wave: «Сервисные провайдеры инновационных решений SAP за второй квартал 2018 г». В отчете отмечены уникальные проекты и масштабная глобальная экспертиза, а также опыт внедрения продуктов SAP.

Клиенты обращаются к специалистам SAP за помощью в навигации по продуктовому ландшафту и выбору решений, таких как SAP S/4HANA, которые позволяют реализовать идеи и проекты, появившиеся в процессе сессий дизайн-мышления. Консультанты SAP упрощают переход к интеллектуальному предприятию для оптимизации всех бизнес-процессов: глобальная команда экспертов ориентирована на проактивную поддержку клиентов, внедрение интеллектуальных инструментов и решений, нацеленных на рост добавленной стоимости.

В отчете Forrester проанализированы 13 компаний, работающих с продуктами SAP: Accenture, Atos, Capgemini, Deloitte, EY, HCL, IBM, Infosys, NTT DATA, PwC, SAP, TCS и Wipro. В процессе исследования были учтены такие параметры как присутствие компании на рынке, стратегия и преимущества существующих предложений. Согласно отчету, ведущие поставщики услуг SAP развивают свои проекты в соответствии с изменяющимися запросами рынка и новыми потребностями покупателей.

Майкл Кляйнмайер, член совета директоров SAP SE, отметил: «Консалтинг-подразделение SAP Digital Business Services выступает в роли катализатора цифровой трансформации клиентов, объединяя масштабную глобальную экспертизу, отраслевой опыт и знание внутренних бизнес-процессов. Мы придерживаемся единого подхода к обслуживанию клиентов, предлагаем наши инновационные сервисы и продукты последнего поколения, фокусируем усилия на трансформации бизнеса за счет накопленного опыта работы с клиентами, современных бизнес-моделей».

Порядка 19 тыс. экспертов SAP Digital Business Services поддерживают более чем 404 тыс. клиентов по всему миру, подразделение способствует переходу к интеллектуальному предприятию, уделяя основное внимание трем ключевым направлениям – интеллектуальным инструментам, инновационным технологиям, а также цифровым платформам.