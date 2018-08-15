«РДТЕХ» представил услугу круглосуточного мониторинга ИС заказчика

Центр технического консалтинга компании «РДТЕХ» представил новую услугу – проактивную поддержку, позволяющую проводить круглосуточный мониторинг информационных систем заказчика.

Стек услуг технологического консалтинга «РДТЕХ» – аутсорсинг администрирования баз данных, операционных систем и бизнес-приложений, расширенная техническая поддержка, аудит и миграция – дополнен новым сервисом.

Услуга проактивной поддержки информационных систем предоставляет круглосуточный мониторинг систем заказчика. При возникновении инцидентов, которые определяются согласно пороговым значениям параметров IT-систем, установленным совместно с клиентом, автоматически запускаются работы по их разрешению в пределах оговоренного времени реакции. При этом клиент заранее выбирает глубину и характер мониторинга параметров в зависимости от бизнес-критичности той или иной информационной системы. Услуга отличается гибкой системой ценообразования, позволяющей учитывать уровень мониторинга и число обслуживаемых систем.

Директор Центра технического консалтинга «РДТЕХ» Павел Шмелёв отметил: «Услуга проактивной поддержки востребована на рынке и позволяет обеспечивать круглосуточное сопровождение систем. В ряде случаев можно даже исключить необходимость дорогостоящей сменной работы собственных сотрудников клиента. Наша услуга позволяет гибко настраивать сервис под требования IT-инфраструктуры. Среди клиентов услуги – представители различных секторов экономики, включая медиахолдинги, телекоммуникационные, страховые и финансовые компании».