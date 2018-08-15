«Корус Консалтинг» адаптирует SAP ERP под изменившуюся ставку НДС

ГК «Корус Консалтинг» разработала решение по адаптации учетных систем на технологиях SAP под новую ставку НДС. Заказчики, которые используют ERP-системы SAP, смогут использовать готовое решение уже через три месяца после начала работ.

В связи с обновлением российского законодательства в части увеличения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% с 1 января 2019 года все организации, ведущие деятельность на территории Российской Федерации, должны внести изменения в свои текущие учётные системы. Это необходимо для корректного ведения и отображения налогового учёта, а также формирования и выгрузки деклараций с обновлённой ставкой.

«Корус Консалтинг», являющийся золотым партнёром компании SAP, уже ведёт активную работу с заказчиками по адаптации SAP ERP под изменившуюся ставку НДС. Несмотря на то, что объём работ по настройке в каждом конкретном случае зависит от множества факторов, таких как разнообразие учётных операций, уровень автоматизации, кастомизация системы и учётной политики организации, специалисты системного интегратора обладают широкими компетенциями для успешного выполнения комплекса мероприятий по оперативному изменению учётных систем. В связи с тем, что поправки законодательства в части учёта и декларирования НДС вступят в силу с начала следующего года, к работам необходимо приступить заблаговременно: с 1 января организации должны будут начать применение 20% ставки вместо 18%, а изменения формата налоговой декларации по НДС должны быть учтены при подаче в ФНС за 1 квартал 2019 года.

Работы по адаптации учётной системы к новым требованиям налогового законодательства будут выполняться в два этапа: настройка системы для применения 20% ставки НДС и внесение изменений в формат декларации.

На первом этапе будет выполнена настройка двадцатипроцентных кодов налога для всех видов операций (закупка, раздельный учет, реализация) и их внесение в соответствующие объекты нормативно-справочной информации и пользовательские разработки. Работы в рамках первого этапа могут быть начаты уже сейчас и должны быть завершены не позднее 1 января 2019 года.

На втором этапе будет выполнено изменение формата подаваемых в ФНС налоговой декларации. Необходимыми предпосылками для выполнения этих работ, помимо завершенного первого этапа, является публикация ФНС измененного формата налоговой декларации. На момент написания релиза данное изменение ещё не было опубликовано, однако уже известно, что подачу деклараций в 1 квартале 2019 года необходимо будет осуществлять уже в новом формате. Команда «Корус Консалтинг» в данном случае предлагает на выбор заказчику один из следующих способов реализации изменений: произвести установку и настройку стандартной функциональности по формированию налоговых деклараций по НДС после того, как SAP выпустит официальное обновление или выполнить доработку силами специалистов системного интегратора, если применение стандартной функциональности неприемлемо по какой-либо причине.

По завершении всех работ специалисты проведут сквозное тестирование системы и внесут изменения в пользовательскую документацию. Ожидается, что реализация обоих этапов работ составит порядка двух-трех месяцев, при этом первый этап можно начать сразу же, а ко второму приступить, как только будут опубликованы изменения форматов деклараций.

«Мы предлагаем комплексный процессно-ориентированный проектный подход по внесению изменений в систему SAP ERP, в частности, в связи с законом о повышении ставки НДС. Подход включает в себя обследование, методологию, внесение изменений, тестирование и поддержку с фокусировкой на достижение целевого результата при помощи инструментария вендора и нашего большого опыта качественной разработки. Это позволит не только свести к минимуму риск расхождения ожиданий клиента и фактического результата внедрения, но и обеспечит высокое качество и максимальную скорость выполнения работ», – отметил Борис Таиров, руководитель подразделения «Финансы и контроллинг» департамента SAP ГК «Корус Консалтинг».

«Нам важно предложить своим клиентам своевременное решение в ответ на быстро меняющиеся условия рынка. Эксперты нашей команды готовы помочь заказчикам качественно и оперативно внести необходимые корректировки в работу учетных систем. Таким образом, мы предоставляем клиентам готовые возможности для успешного ведения бизнеса», – сказала Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».