HP представила Engage – портфель решений для розничной торговли

HP представила портфель технологических и сервисных предложений, призванных удовлетворить растущие потребности розничных магазинов и предприятий гостиничного бизнеса. Портфель решений HP Engage поможет клиентам пересмотреть подход к обслуживанию клиентов. Кроме того, новые розничные решения HP будут доступны в рамках предложения кампании «устройства как услуга» (DaaS), которая позволяет клиентам управлять технологическими аспектами своего бизнеса.

HP продолжает инвестировать в исследования и разработки, которые помогают операторам розничной торговли соответствовать меняющимся ожиданиям своих клиентов. Розничные и гостиничные операторы стремятся сделать взаимодействие с клиентами более тесным и интерактивным. Портфель HP Engage является наглядным примером того, как инвестиции HP в новейшие технологии помогают розничным компаниям улучшить взаимодействие со своими клиентами.

«Сфера розничной торговли постоянно развивается. Помимо новых технологий для улучшения взаимодействия с клиентами и нового подхода к обслуживанию в магазине, розничные компании стремятся более эффективно управлять своими устройствами, – сказала Натасья Андринга (Natasja Andringa), руководитель подразделения решений для розничной торговли в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), HP Inc. – Новая линейка продуктов HP Engage, основанная на анализе потребностей клиентов и нашей культуре инноваций, а также ее доступность благодаря программе HP DaaS обеспечивают производительность, безопасность и гибкость, необходимые компаниям для формирования торговой среды, ориентированной на предоставление покупателям хороших впечатлений».

«Будучи мировым лидером среди брендов женской одежды премиум-класса, Escada выступает за яркий, непренужденный современный дизайн, предлагая своим покупателям сверхмодную повседневную одежду до нарядов для красных ковровых дорожек. Благодаря компактному дизайну, гибкости применения и производительности мы выбрали решение HP Engage Go Convertible, чтобы наши партнеры могли предоставить своим клиентам более персонализированное и высококлассное обслуживание», – отметил Клаус Беккер (Klaus Becker), директор, Global IT, Escada.

HP Engage Go Convertible – это решение, позволяющее осуществить плавный переход от стационарных операций к мобильным и предоставлять клиентам более комплексное, но при этом безопасное обслуживание. Характеристики системы HP Engage Go Convertible: компактный дизайн, продуманная мобильность – обеспечивает наилучшее обслуживание клиентов благодаря современному решению, которое позволяет операторам розничного и гостиничного бизнеса мгновенно проверять наличие товара, регистрировать товар и проводить сделки на кассе или в торговом зале; защита данных клиента и предприятия – обеспечивает безопасность данных клиента и компании с помощью самовосстанавливающейся BIOS для ПК, новой технологии блокировки планшетов HP Smart Dock для предотвращения кражи данных из док-станции, а также двухфакторной аутентификации с дополнительным встроенным считывателем отпечатков пальцев или считывателем NFC; сорость, производительность, надежность и долговечность – работая на ОС Windows 10 и высокоскоростных процессорах Intel 7-го поколения, система HP Engage Go Convertible способна выдержать работу в жестких условиях розничной торговли или гостиничного бизнеса и обладает прочной конструкцией, соответствующей военным стандартам США (MIL-STD).

Система HP Engage Go Mobile является сопутствующим устройством для HP Engage Go Convertible и доступна без док-станции только для мобильных операций. HP Engage Go Mobile имеет тот же дизайн, безопасность и долговечность, что и система Go Convertible. Благодаря 13 часам автономной работы и технологии HP Fast Charge, обеспечивающей зарядку 50% батареи всего за 30 минут, HP Engage Go Mobile обеспечивает обслуживание на ходу.

HP Engage Flex Pro и HP Engage Flex Pro-C – это безопасные платформы модульной системы, которые позволяют операторам гостиничного и розничного бизнеса управлять всем предприятием от торговой площадки до бэк-офиса с возможностью работы даже в самых сложных условиях. Совершенно новая система HP Engage Flex ProC предоставляет все те же возможности, что и HP Engage Flex Pro, но на 30% компактнее с точки зрения размера, чем системы предыдущего поколения. HP Engage Flex Pro и HP Engage Flex Pro-C отличаются следующими характеристиками: гибкость, позволяющая розничным компаниям произвести настройку для точки продажи, видеонаблюдения, процесса выполнения/контроля или цифровых вывесок с гибкими возможностями подключения, графики, сетевого соединения и аксессуаров; более высокая производительность, позволяющая решить задачу розничного или гостиничного оператора благодаря ОС Windows 10, 8-му поколению процессоров Intel и памяти с технологией Intel Optane, а также настроить емкость благодаря возможностям твердотельных накопителей Intel Optane, SATA или M.2 – до пяти на HP Engage Flex Pro и до четырех на HP Engage Flex Pro-C; безопасность, управляемость и надежность – благодаря аппаратной системе самовосстановления HP Sure Start Gen4. Управляйте своей системой с различными ОС благодаря пакету HP Manageability Integration Kit, поддерживайте критические процессы ОС благодаря HP Sure Run и восстанавливайте свой образ по сети благодаря HP Sure Recover.

HP расширяет свое предложение «устройство как услуга» (DaaS) для продуктов из портфеля HP Engage, позволяя розничным и гостиничным операторам приобретать, обслуживать и контролировать технологии, необходимые для ведения бизнеса. Благодаря предложению HP DaaS операторы розничной торговли и гостиничного бизнеса получают необходимые устройства и услуги по управлению жизненным циклом для улучшения качества обслуживания клиентов и высвобождения ИТ-ресурсов. Кроме того, компании могут воспользоваться аналитическими возможностями и возможностями упреждающего управления HP DaaS, которые позволяют анализировать работоспособность устройств и прогнозировать потенциальные проблемы и угрозы безопасности, чтобы их можно было устранить до того, как они повлияют на обслуживание клиентов или производительность сотрудников.