«Корус консалтинг» перевел СЭД Правительства Свердловской области на СУБД PostgreSQL

«Корус консалтинг», российский системный интегратор, выполнил работы по миграции системы электронного документооборота Правительства Свердловской области с проприетарной СУБД на свободное программное обеспечение СУБД PostgreSQL.

В рамках выполнения работ предстояло произвести замену программного обеспечения СУБД, используемого на сервере базы данных, входящем в состав аппаратно-программного комплекса СЭД, на программное обеспечение СУБД PostgreSQL с сохранением требований к производительности системы.

«Перед нами была поставлена достаточно амбициозная задача за один месяц адаптировать работу СЭД с новой СУБД, разработать процедуру миграции, провести тестирование и выполнить работы по миграции данных СЭД. Усложняло задачу то, что работы должны были быть проведены на том же оборудовании, где развернута система, без использования дополнительных аппаратных ресурсов и без остановки самой системы. Процесс миграции данных занял всего несколько часов и уже на следующий день после миграции заказчик подтвердил работоспособность системы», – сказал Александр Аксельрод, руководитель практики систем электронного документооборота ГК «Корус консалтинг».

Евгений Гурарий, заместитель руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, сказал: «По поручению Губернатора Свердловской области сегодня мы активно работаем над мероприятиями региональной программы "Умный регион". Одним из ключевых направлений этой программы является внедрение "умного" государственного управления со структурной оптимизацией на всех уровнях. Его цель – оптимизация работы государственных органов, перенос межведомственного взаимодействия в цифровую среду, что позволит сократить временные затраты на подготовку, согласование и обмен документами. Говоря о цифровой среде, мы видим, что существует высокий уровень зависимости от иностранных технологий. Миграция СУБД на свободное программное обеспечение СУБД PostgreSQL, позволяет нам продвигаться по пути замещения импортного программного обеспечения».

Юрий Гущин, директор департамента информатизации и связи Свердловской области, отметил: «Задача, которую мы поставили перед собой, была успешно реализована. Переход на свободно распространяемое программное обеспечение позволяет нам обрести независимость от иностранного производителя, сократить затраты областного бюджета на закупку и сопровождение программного обеспечения. Правительство Свердловской области ведет активную работу в области импортозамещения и департаментом информатизации и связи Свердловской области был сделан очередной важный шаг в рамках исполнения государственной программы Свердловской области "Информационное общество Свердловской области до 2024 г."».