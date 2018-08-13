МТС первой запустила сервисы на платформе Microsoft Azure Stack из своих дата-центров в России

МТС, один из крупнейших телекоммуникационных операторов России и провайдер цифровых услуг, и компания Microsoft объявили о первом запуске облачных услуг на базе Microsoft Azure Stack в России от #CloudМТС. Корпоративные клиенты смогут снизить расходы на разработку собственных решений и ускорить вывод продуктов на отечественный и международный рынки.

Интегрированная система Microsoft Azure Stack – это расширение инфраструктуры глобальной облачной платформы для бизнеса Microsoft Azure, которое позволяет получить доступ к IaaS, PaaS-сервисам и унифицированным средствам разработки приложений. Благодаря запуску Azure Stack в России в рамках облачного провайдера #CloudМТС клиенты могут создавать современные гибридные приложения с одновременным использованием мощностей локальных центров обработки данных (ЦОД) МТС и глобальной инфраструктуры Microsoft Azure. При этом у заказчиков есть выбор, где хранить данные и запускать виртуальные машины: в собственном или партнерском дата-центре, на территории России или в любой из 140 стран присутствия глобального облака Microsoft Azure.

Получив доступ к размещенным в России сервисам платформы Azure Stack, бизнес-клиенты могут обеспечить обработку данных на территории страны. Работа с сервисами, аналогичными по функционалу и пользовательскому опыту глобальному Microsoft Azure, сокращает издержки на адаптацию технологических решений и персонала клиента к новым условиям работы. Бесшовная интеграция между локальной средой и публичным облаком в гибридных сценариях способствует бесперебойной работе ИТ-инфраструктуры, ускоряет вывод на рынок новых бизнес-систем заказчика и открывает возможность их гибкого масштабирования. Использование Azure Stack из облака МТС помогает оптимизировать расходы бизнеса на содержание ИТ-инфраструктуры: модель pay-as-you-use (дословно «оплата за использование») предполагает, что клиент оплачивает только фактически потребленные объемы сервисов.

«Компания МТС стала первым партнером, который предоставил корпоративным клиентам облачные сервисы Azure из собственных дата-центров, размещенных на территории России. Появление Azure Stack в нашей стране является подтверждением востребованности гибридных облачных сценариев и, несомненно, будет способствовать развитию цифровой трансформации и всей информационной экосистемы в России. Применение гибридного подхода позволит организациям успешно конкурировать на локальном и зарубежных рынках, используя инновационные технологии облачной платформы Azure», – сказал Дмитрий Марченко, директор по маркетингу и операциям Microsoft в России.

«Партнерство с Microsoft позволило нам расширить портфель решений #CloudМТС для корпоративного сегмента и предоставить клиентам доступ к современным облачным сервисам на базе платформы от мирового лидера в области цифровых решений. Отечественные компании смогут ускорить выход на мировые рынки, а иностранные корпорации – выполнить требования российского законодательства и получить максимальную близость к отечественным потребителям. Сегодня услуги на базе Azure Stack от #CloudМТС тестируют компании из разных отраслей экономики: автоконцерны, веб-разработчики, ритейлеры, корпорации сегмента e-commerce – те компании, которые стремятся выйти на мировой ИТ-рынок или укрепить позиции в России», – отметил директор по инновационному развитию МТС Владимир Хренков.

Впервые в России Microsoft Azure Stack и услуги на базе системы развернуты с участием специалистов облачного провайдера #CloudМТС и дочернего для МТС системного интегратора «Энвижн груп». В июне 2018 г. «Энвижн груп» признана победителем конкурса Microsoft Partner Awards 2018 в России в номинации Datacenter Transformation за разработку и внедрение инновационных решений на технологиях Microsoft — в частности, первый в России запуск интегрированной системы Microsoft Azure Stack.

Список доступных сервисов Microsoft Azure Stack #CloudМТС: IaaS-платформа для создания и управления виртуальными машинами с возможностью эластичного масштабирования (технология VM Scale Set) и механизмом повышения надежности сервиса (VM Availability Set); возможность организации виртуальных сетей – Site-to-Site VPN – для соединения локальной и облачной инфраструктуры, а также обеспечения балансировки сетевой нагрузки; системы хранения данных и разного вида информации – BLOB-хранилища; IaaC (Infrastructure as a Сode, «инфраструктура, как код»), в частности, возможности интеграции с сервисами Azure Stack инструментов разработки и управления ПО (Visual Studio Enterprise, PowerShell, Jenkins, Chef и других); доступ к Azure Marketplace с широким выбором решений от сторонних разработчиков.

В ближайшее время список дополнят: сервис создания облачных приложений AppServices, бессерверная архитектура Azure Functions и популярное решение DBaaS – база данных, как услуга, SQL.