«Когалым НПО-Сервис» оптимизирует договорные процессы и канцелярию с помощью DirectumRX
«Когалым НПО-Сервис» завершила внедрение модулей «DirectumRX: Делопроизводство» и «DirectumRX: Договоры».
«Когалым НПО-Сервис» занимается обслуживанием и ремонтом нефтепромыслового оборудования, испытанием монтажных поясов, доставкой насосно-компрессорных труб. На предприятии трудится порядка 230 человек.
До 2014 года компания являлась дочерней организацией «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». После получения статуса обособленной организации руководство задумалось о собственной системе электронного документооборота. Заместитель директора по развитию увидел необходимую им функциональность в DirectumRX.
Ранее в компании уже использовалась корпоративная информационная система «Нордис/2», в которой было организовано хранение договоров. Однако необходимо было автоматизировать рассмотрение входящей и согласование исходящей корреспонденции; создание и согласование приказов и служебных записок; договорные процессы.
Благодаря вовлеченности руководства «Когалым НПО-Сервис» за 3 месяца совместной работы с командой DIRECTUM в компании внедрены модули «DirectumRX: Делопроизводство» и «DirectumRX: Договоры». Рабочая группа компании самостоятельно провела миграцию данных о 700 контрагентах из системы «Нордис/2», также в DirectumRX было занесено более 300 договоров и 180 дополнительных соглашений.
Ежедневно в системе работают 120 пользователей, создается 55 документов и около 100 задач. Многие сотрудники уже успели оценить преимущества системы и мобильной работы при помощи приложения DIRECTUM Jazz. В перспективе «Когалым НПО-Сервис» планирует автоматизировать процессы управления совещаниями и наладить межкорпоративный документооборот.
«DirectumRX – готовая система, которая не требует доработок под особенности нашей компании. В короткие сроки мы смогли пройти этапы от исследования до ввода системы в эксплуатацию и настроить ключевые процессы. Внедрение проводилось легко благодаря опытным специалистам DirectumRX, активному участию высшего руководства нашей компании и готовности пользователей работать с системой», – сказал Александр Пивкин, руководитель группы автоматизации, метрологии, связи и информационных технологий «Когалым НПО-Сервис».