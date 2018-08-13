IBS завершила вторую волну тиражирования SAP ERP на предприятиях «Сибура»

«Сибур» завершил тиражирование корпоративной системы SAP ERP на новых площадках. Партнером нефтехимической группы по задачам миграции данных в рамках этого проекта стала российская ИТ-сервисная компания IBS. Подход IBS улучшил качество корпоративных данных и позволил запустить систему в плановый срок.

Уровень автоматизации и технологического оснащения «Сибура» является одним из самых высоких в российской промышленности, что обеспечивает снижение себестоимости производства. Ключевые бизнес-процессы «Сибура» автоматизированы на базе платформы SAP ERP. Миграция корпоративных данных является важным элементом проектов перехода на новую платформу.

Этот процесс связан с верификацией и нормализацией больших объемов информации, что делает его одним из самых трудоемких и сложных блоков внедрения ERP-систем. Неполнота и низкое качество данных обычно приводят к нарушению сроков ввода системы в эксплуатацию, к сбоям и многочисленным ошибкам в ее работе. Поэтому руководство «Сибура» еще на этапе запуска пилотного решения выделило миграцию данных в отдельное направление. Компания IBS была выбрана для реализации этой задачи в рамках стандартной конкурентной процедуры отбора.

Проекты начинались с выполнения командой IBS анализа существующих данных на производственных площадках, формирования рекомендаций по нормализации и дообогащению информации, а также разработки шаблонов миграции под функциональные требования системы. Далее команда специалистов площадок осуществляла актуализацию данных и выгрузку, а специалисты IBS выполняли их всестороннюю и комплексную проверку с последующей загрузкой в SAP. В рамках тестовой миграции были исправлены возникшие ошибки, благодаря чему продуктивная миграция прошла оперативно и без затруднений.

«Команда IBS изучила специфику нашей корпоративной информации и разработала концепцию подготовки данных, которые мы планировали загружать в ERP-систему. После выгрузки исторических данных специалисты подрядчика скрупулезно анализировали их на предмет полноты и целостности, и только после этого загружали в целевую систему. Такой подход помог сократить сроки продуктивной миграции, обеспечить бесшовный старт SAP ERP на новых предприятиях и достигнуть минимального количества ошибок в работе системы за счет точности и полноты данных», — отметил Владимир Черных, руководитель направления «Интеграция, миграция, НСИ» в «Сибуре».

Александр Соколов, директор сегмента «Нефть и химия» в IBS, сказал: «Миграция — важный и сложный блок в рамках тиражирования ERP-решений. Компании часто подходят к ней как к чисто техническому процессу загрузки данных заказчика в систему. Но эти данные могут быть неполными, неконсистентными, содержать некорректную информацию. Система, наполненная ими, работает со сбоями и ошибками, а ценность ее внедрения для бизнеса стремится к нулю. В нашей команде работают методологи и технические специалисты высокого уровня с обширным опытом подготовки и миграции корпоративных данных различного качества. Наш подход основан на основательной и всесторонней проверке данных перед их загрузкой, что минимизирует ошибки в системе после ее запуска».

С 2015 по 2018 год Сибур совместно с IBS завершила тиражирование SAP ERP в управляющей компании «Сибур Холдинг», зарубежном трейдере SIBUR International GmbH, на заводах «Воронежсинтезкаучук», «Томскнефтехим», «Сибур-Химпром», площадках «Сибур-Кстово», «Сибур-Нефтехим» и «СибурТюменьГаз».

В ходе последнего тиражирования в рамках продуктивной миграции было загружено более 1,3 млн записей по всем ключевым направлениям SAP ERP: «Финансы», «Основные средства», «Казначейство», «МСФО», «Управление Инвестициями», «Обеспечение Производства», «Производство», «Общие справочники», «Продажа и Логистика» и «ТОиР».

Алексей Ермолаев, руководитель проекта «Внедрение ERP системы на базе SAP» в Сибуре, отметил: «Совместно нам удалось достичь четкого алгоритма миграции больших объемов данных. Гибкий партнерский подход IBS и эффективная коммуникация в течение проекта, особенно в напряженный новогодний период, позволили нам закрыть первый месяц работы в новой системе без задержек, в соответствии с внутренними регламентными сроками».

«Мы заранее проводим тестовую миграцию на полном объеме данных, выявляя возможные ошибки, проводя обучение сотрудников Сибур на новых площадках, выстраивая с ними эффективные коммуникации. Благодаря этому последующая продуктивная миграция проходит «бесшовно», с минимальными проблемами, в соответствии с рабочим графиком буквально по дням и часам. Мы благодарны Сибуру за доверие к нам как к партнеру, а команде центра обслуживания бизнеса «Сибур-ЦОБ» за высокое качество сотрудничества и четкую координацию процессов на стороне клиента», — сказал Александр Соколов.

В 2018 году Сибур совместно с IBS приступил к тиражированию третьей волны SAP ERP на новых площадках, в том числе на «ЗапСибНефтехим» - крупнейшем нефтехимическом заводе в России, который строится в г. Тобольске.