«КОРУС Консалтинг» предложит заказчикам HR-сервис Skillaz

ГК «КОРУС Консалтинг» пополнила свою линейку решений для управления персоналом российским сервисом Skillaz. Стратегическое сотрудничество позволит усилить экспертизу внедрения решения SAP SuccessFactors на отечественном рынке и обеспечит клиентам высокое качество автоматизации рекрутинга.

Skillaz – российское программное обеспечение на основе ИИ с функциональностью Applicant Tracking System, которое полностью автоматизирует процесс подбора: скрининг резюме, коммуникация с кандидатом (авто-звонок, онлайн переписка), видео и аудио интервью, web-тестирования и геймификация для оценки, назначение встреч, управление базой кандидатов и т.д. Skillaz оценивает соискателя по ряду критериев, предлагает ему пройти онлайн-оценку, а затем при необходимости приглашает потенциального кандидата на собеседование с рекрутером либо сразу выводит на стажировку. Далее с помощью технологии машинного обучения происходит обработка данных о нанятых с помощью системы сотрудниках и анализ их эффективности через 6 и 12 месяцев с начала их работы в компании.

На основе этого появляется возможность ранжировать кандидатов и прогнозировать их успешность, адаптацию и выбытие. К настоящему моменту в РФ собеседование с помощью сервиса прошли более 2 000 000 уникальных кандидатов. Skillaz используют лидеры своих отраслей: Сбербанк, «Мегафон», «Газпромнефть-Центр», PEPSICO, UBER, KPMG и др.

В мае текущего года SAP и Skillaz объявили о подписании меморандума о совместном продвижении решений для подбора персонала на базе облачного сервиса управления талантами SAP SuccessFactors. Для «КОРУС Консалтинг», золотого партнера SAP, возможность предложить своим заказчикам комплексное решение на базе двух облачных сервисов является важным дополнением продуктовой линейки.

«Для "КОРУС Консалтинг" использование самых актуальных технологий, среди которых роботизация бизнес-процессов, искусственный интеллект и машинное обучение, – важный фактор, на который мы обращаем особое внимание, принимая решение о добавлении новых продуктов в наш продуктовый портфель. Skillaz является лидером класса решений для рекрутмента в России, а интеграция с таким инновационным решением, как SAP SuccessFactors, позволит не только сделать процесс рекрутинга и адаптации персонала бесшовным, но и максимально облегчит работу HR-специалистов», – отметила Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора ГК «КОРУС Консалтинг».

«Для нас большим шагом в продвижении Skillaz стало партнёрство с "КОРУС Консалтинг", который не только обладает огромной клиентской базой, но и имеет глубокую экспертизу по внедрению HR-решений. Я уверен, что благодаря нашему сотрудничеству большое количество российских организацией сможет получить все преимущества как нашего сервиса, так и облачного решения SAP», – сказал Иосиф Панасюк, коммерческий директор Skillaz.