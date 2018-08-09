«Синтегро консалтинг» оптимизировала финансовый учет для регистратора «Драга»

«Драга», специализированный регистратор, и «Синтегро консалтинг» в августе 2017 г. подписали договор об автоматизации финансового учета по ЕПС и ОСБУ в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.02.2016 №532П. В качестве программного решения была выбрана программа интегратора – «Синтегро ОСБУ». Система спроектирована на основе конфигурации «1С:Управление холдингом».

«На наш выбор, в какой-то мере, повлияло предложение вендора продемонстрировать работоспособность программы "Синтегро ОСБУ" на примере наших фактических данных. Этот эксперимент прошел удачно, и за несколько рабочих дней, бесплатно, нам была продемонстрирована способность отражения операций на ЕПС и формирования основных отчетов в системе», – отметила Наталья Вихрева, Советник генерального директора по экономике и финансам «Драга».

В рамках внедрения программы дополнительно было автоматизировано формирование счетов и актов на услуги, выполняющиеся на регулярной основе. Настроен обмен информацией между системой «Синтегро ОСБУ» и CRM в части клиентских счетов и актов и информацией об оплате.

Программа регулярно обновляется и включает базу для дальнейшего создания единой информационной среды для холдинговых структур. Компании планируют продолжить сотрудничество для развития системы учета.