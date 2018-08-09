Falcongaze сообщила об интеграции платформы EtherSensor с DLP-системой SecureTower

«Микроолап текнолоджис» представила обновление платформы EtherSensor 5.0.3. Помимо прочих обновлений в новой версии платформы стала возможной интеграция с DLP-системой SecureTower компании Falcongaze.

Наиболее часто EtherSensor находит применение при решении задач по предотвращению утечек конфиденциальных данных (DLP-системы), управлению событиями информационной безопасности (SIEM-системы) и архивированию корпоративных сообщений (Compliance Archiving). Именно для решения первой проблемы предназначено программное решение SecureTower — из EtherSensor система наиболее оперативно получает данные для анализа.

«Совместное интеграционное решение Falcongaze SecureTower и Microolap EtherSensor совмещает сильные стороны продуктов, качественно покрывая основной пул каналов утечек данных, как на периметре сети, так и на стороне рабочих станций. Я нахожу такое решение очень востребованным для крупных организаций, уделяющих должное внимание информационной безопасности», – сказал Александр Акимов, генеральный директор Falcongaze.

Предыдущая версия EtherSensor была способна обрабатывать потоки данных более 20 Гбит/сек, при этом извлекая и анализируя в реальном времени объекты уровня приложения. В версии EtherSensor 5.0.3 «Микроолап текнолоджис» вплотную приблизилась к возможности обрабатывать потоки трафика, встречающиеся при решении операторских задач. SecureTower, в свою очередь, готова анализировать этот трафик на предмет нарушений политик безопасности и утечек конфиденциальных данных.

«Мы всегда считали Falcongaze SecureTower качественным DLP-решением и очень рады возможности использовать их огромный аналитический функционал для обработки сетевых событий, собранных EtherSensor. В совместном решении Falcongaze SecureTower берет на себя прикладную часть задач информационной безопасности, а Microolap EtherSensor – количественную в части высокопроизводительного извлечения событий и их контента из сетевого трафика. Полученная синергия резко повышает уровень совместного решения с точки зрения эффективности мер защиты информации в организации», – отметил Эдуард Смирнов, генеральный директор «Микроолап текнолоджис».

EtherSensor – платформа анализа сетевого трафика для извлечения событий и сообщений уровня приложения, работающая на серийном оборудовании. Платформа предназначена для организаций с большим количеством компьютеризированных рабочих мест (и, соответственно, с большими потоками сетевого трафика) для построения центров управления информационной безопасностью (SOC), поставляется заказчикам с 2008 г.

SecureTower – комплексное программное решение для предотвращения утечек данных, контроля персонала и противодействия внутреннему мошенничеству. После интеграции в сеть компании, SecureTower анализирует весь трафик и активность за рабочими станциями на предмет нарушений политик безопасности, утечки данных, передачи конфиденциальной информации и т.д. Защита обеспечивается за счет широких возможностей анализа, – SecureTower учитывает морфологические особенности языка, понимает текст, содержащий грамматические ошибки и написанный транслитом. Кроме того, SecureTower умеет распознавать текстовую информацию на изображениях, в том числе файлах PDF и DjVu, использует технологии распознавания речи, анализирует формализованные данные (номера кредитных карт, ИНН, паспортные данные) и распознает печати в документах.