В «Сургутнефтегазе» запущена система управления от резидента «Сколково»

Comindware, резидент Фонда «Сколково», запустила в ведущей российской нефтяной компании «Сургутнефтегаз» в промышленную эксплуатацию систему управления взаимоотношениями с покупателями (CRM).

Многофункциональная платформа Comindware Business Application Platform - это современный дизайн, удобная организация рабочего пространства, расширенные функциональные возможности при работе с корзиной нефтепродуктов, быстрый поиск объектов, гибкая аналитическая отчетность.

Система реализована на базе российской разработки Comindware Business Application Platform и запатентованных технологий компании Comindware. Новая платформа содержит в себе как передовые подходы к управлению бизнесом – процессный подход к организации бизнес-решений на базе BPMN 2.0, так и самые современные технологические решения – графовую базу данных, хранение информации в оперативной памяти (In-memory), пользовательские интерфейсы на базе HTML5. Ключевым термином систем, создаваемых на базе платформы Comindware Business Application Platform, является low-code – способность оперативно создавать и дорабатывать бизнес-приложения с минимальными затратами на программирование.

В процессе развития информационных систем «Сургутнефтегаз» столкнулся с необходимостью обновления и дальнейшего совершенствования CRM. Существовавшая на тот момент система уже не обеспечивала необходимую гибкость по настройке решений и скорость их разработки. В результате проведенных исследований был сделан выбор в пользу создания новой системы, получившей название Comindware CRM и построенной совместно «Сургутнефтегаз», «БДО Юникон Бизнес Солюшнс» и Comindware на базе платформы Comindware Business Application Platform.

В ходе опытно-промышленной эксплуатации в Comindware CRM начали работать более 200 пользователей, было создано несколько тысяч документов, исправлено более 100 замечаний к системе, организованы консультации покупателей и работников офиса. Всё это позволило провести стабилизацию решения и передать систему в промышленную эксплуатацию.

Ринат Гимранов, начальник управления информационных технологий «Сургутнефтегаза», отметил: «Для нас основной характеристикой, определившей выбор в пользу Comindware Business Application Platform, стала возможность строить бизнес-приложения практически без программирования и в сжатые сроки. Важно и то, что Comindware – это российская разработка, и стабильность ее работы не зависит от санкций или других внешних факторов».

Богдан Коцовский, генеральный директор «БДО Юникон Бизнес Солюшнс», сказал: «На сегодняшний день система работает устойчиво, полностью отвечает требованиям бизнес-пользователей, демонстрирует гибкость в настройке и высокую скорость разработки новой функциональности. Внедрение Comindware Business Application Platform стало новым шагом в развитии информационных систем «Сургутнефтегаз». Мы рады, что нам было оказано доверие, и мы смогли выполнить этот инновационный проект».

Максим Цыпляев, основатель и президент компании Comindware, отметил: «Цифровизация входит в нефтегазовую отрасль уверенными темпами, и «Сургутнефтегаз» занимает лидирующие позиции в этом мейнстриме благодаря использованию современной low-code платформы для цифровой трансформации предприятия. Успешное внедрение решения Comindware CRM на базе Comindware Business Application Platform в «Сургутнефтегаз» является показательным примером использования гибкой современной платформы для решения повседневных задач любого масштаба».

Ирина Воспенникова, руководитель направления «HR-технологии и ИТ-решения повышения эффективности процессов в организациях» Фонда «Сколково», отметила: «Приятно осознавать, что команда Comindware при участии Фонда "Сколково" создала реально удобный продукт, позволяющий воплощать в жизнь проекты «Цифровой трансформации» в крупных корпорациях. И что это удобство было высоко оценено "Сургутнефтегаз"».